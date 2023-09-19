У Європі хочуть створити найпотужнішу систему РЕБ для захисту літаків: як вона працюватиме

Наразі починається друга фаза розроблення єдиної системи захисту.

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Консорціум європейських компаній переходить до другого етапу створення єдиної системи REACT, яка покликана захистити винищувачі в Євросоюзі від ракетних атак і одночасно глушити РЕБ ворога. Про це пише Defense News.

Програма REACT призначена для розроблення системи, здатної глушити будь-які сигнали, що використовуються для націлювання на європейські літаки, і водночас мати можливість відключати випромінювачі радіоелектронної боротьби противника.

Консорціум, до якого входять європейські виробники датчиків Hensoldt, Elettronica і Saab, отримає гроші з Європейського фонду оборони (EDF) на цю роботу. Другий етап має розпочатися вже за кілька місяців. Розробка проходить під керівництвом іспанської компанії Indra.

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Під час першої фази REACT галузеві партнери розробили сценарії експлуатації та вивчили потенційні загрози, з якими новій системі радіолокаційного захисту доведеться зіткнутися в найближчі 15-20 років. У результаті цих зусиль було розроблено архітектуру, специфікацію і попередній проєкт можливостей системи. Консорціум сподівається розробити модульну систему на основі реконфігурованої архітектури. Під час другого етапу планується консолідувати загальноєвропейське визначення та оцифрування місій електронного нападу, а також встановити базовий сценарій для координації місій між різними активами та країнами.

"Оскільки армії ЄС стикаються з дедалі складнішими комплексними системами протиповітряної оборони великої дальності, можливості модернізації бортової електроніки стають необхідним методом захисту", — заявив журналістам видання Пабло Гонсалес, керівник Indra оборонних і космічних програм НАТО і Європи в Indra.

Гонсалес зазначає, що в Indra є прогрес, отриманий з першого етапу ініціативи. Так само Indra також є одним із трьох головних підрядників тринаціональної програми Future Combat Air System (FCAS), що представляє іспанську промисловість, а також виступає провідним підрядником за портфелем датчиків програми. Щоправда, в Indra так і не уточнили інформацію щодо будь-якої схожості між роботою над REACT і роботою над FCAS.

Сама програма FCAS, до якої також входять Франція і Німеччина, триватиме до 2029 року, коли очікується, що прототип-демонстратор можна буде випробувати в реальних умовах. Indra планує отримати 600 мільйонів євро за свою роботу.

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