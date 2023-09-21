Унікальний підрозділ: війська НАТО знищуватимуть ППО ворога дронами Mini-Harpy (відео)

Військовослужбовці Естонії вирішили перейняти досвід української армії та застосовувати спеціальні безпілотники, розроблені для пошуку зенітних систем.

Естонська армія незабаром створить підрозділ, призначений виключно для ударів по ворогу дронами-камікадзе і спочатку закупить для нього БПЛА Mini-Harpy від ізраїльської компанії IAI. Про це заявив в інтерв'ю порталу Defense One майор Сухопутних військ Естонії Андрій Шлабович.

За його словами — це буде перший підрозділ такого роду в НАТО, члени якого використовують досвід українських військових, які знищують російські системи ППО за допомогою баражуючих боєприпасів. Естонському підрозділу буде доручено ліквідувати зенітно-ракетні установки противника. Для цього бійців оснастять дронами компанії Israel Aerospace Industries, спеціально розробленими для пошуку зенітних систем за допомогою радіолокації. Андрій Шлабович заявив, що Естонія використовуватиме дрони-камікадзе Mini-Harpy.

Естонський військовий наголосив, що, крім успіхів ЗСУ в боротьбі з ППО російських окупантів, ідею створення такого підрозділу підкріпила успішна ліквідація ППО Вірменії дронами Азербайджану в Нагірному Карабасі. Азербайджан використовував баражувальні боєприпаси компанії Israel Aerospace Industries для знищення вірменських зенітних систем С-300. Дрон Harpy програмується на автономний політ, але оператор після запуску може стежити за місцем розташування і станом, задаючи нові координати, перемикаючи режими або скасовуючи атаку в разі потреби.

Естонія також багато чому вчиться в України, сказав майор. Він зазначив, що члени оборони Естонії, військового резерву, їздили як цивільні особи на Україну, щоб навчатися у безпілотних підрозділів ЗСУ. Одним із головних уроків, який винесли військові Естонії з досвіду українських колег — важливість скритності на полі бою.

Сухопутні війська Естонії вже вчаться тому, як не бути поміченими дронами. Густі ліси балтійської країни особливо корисні для укриття солдатів, додав Шлабович.

Майор заявив, що кількість дронів важливіша за їхню якість, особливо з огляду на обмежений оборонний бюджет Естонії. Таллінн планує витрачати трохи більш як 1 мільярда доларів на рік на свою армію до 2026 року, збільшивши витрати на оборону приблизно до 2,5 відсотка ВВП.

На що здатен дрон-камікадзе Mini-Harpy

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ отримають поліпшені дрони EOS C з Естонії. Ці дрони вже допомогли Силам оборони України зробити багато важливих кадрів і зібрати розвіддані, що вплинули на хід війни.