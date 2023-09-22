Зате Путін схвалив: росіяни бояться потрапити під удар ЗСУ через виробництво дронів в Іжевську

Жителі Іжевська навіть писали петицію з вимогою не розміщувати в ТЦ "Італмас" виробництво безпілотників, але її проігнорували. А днями це новостворене підприємство навіть відвідав президент РФ Володимир Путін.

Жителі Іжевська (столиця Удмуртської Республіки, РФ), у якому вже три торгові центри було переобладнано під виробництво безпілотників, бояться стати ціллю для українських дронів. Про це розповів засновник руху "Удмуртия против коррупции" Іван Єлісєєв в інтерв'ю медіа "Настоящее время", яке було опубліковано в четвер, 21 вересня.

За словами Єлісєєва, вперше під цех для складання безпілотних літальних апаратів в Іжевську переобладнали ТЦ "Італмас". Це сталося 30-31 грудня 2022 року. Активіст вважає, що такі дати було обрано не випадково влада сподівалася, що місцеві жителі в передноворічній метушні нічого не помітять. Однак городяни були налякані перспективою того, що по "Італмасу", який став військовим об'єктом, можуть вдарити українські дрони. Люди навіть створили петицію, яка набрала необхідні чотири тисячі підписів, після чого, втім, її все одно не розглянули.

Найдовше протистояти "захопленню" ТЦ "Італмас" намагалися орендарі банного комплексу "Іжевські терми" — бізнесмени мали на руках договір про 30-річне користування приміщенням на території вже колишнього ТЦ.

"До них було застосовано всі можливості адміністративного ресурсу: їх залякували Росгвардією, ЧОПами, влаштовували показові евакуації. У підсумку 1 вересня банний комплекс був змушений з'їхати", — розповів Іван Єлісєєв.

Другим на черзі ТЦ, у якому влаштували цех зі складання БПЛА, став "Новий дім". Виробники дронів прийшли туди в липні 2023 року.

"Туди прийшла інша безпілотна компанія. І буквально цього місяця стало відомо, що в ТРК "Столиця" теж будуть виробляти дрони", — уточнив активіст.

Останніх поставили перед вибором: або вони віддають торговий центр за гроші, або за кілька місяців його буде націоналізовано.

Зазначимо, що, за словами росіянина, далеко не всі жителі Іжевська виступають проти виробництва безпілотників у місті. Багатьох приваблює перспектива працевлаштування: задіяним у виробництві БПЛА платять до 250 тисяч рублів на місяць. Такі гроші в Удмуртії можна заробити тільки пішовши воювати в Україну. Тому бойовим діям росіяни віддають перевагу збірці безпілотників в умовно безпечному Іжевську.

До слова, колишній ТЦ "Італмас" 19 вересня під час своєї поїздки в Удмуртію відвідав російський президент Володимир Путін. Там йому показали однойменний новий безпілотник, який є поліпшеною версією дрона "Герань".

Нагадаємо, днями в Росії похвалилися новим далекобійним дроном "Італмас". Росіяни запевняють, що БПЛА зможе уражати артилерію і техніку ЗСУ на відстані 200 км, яка раніше була у відносній безпеці. Свою назву новий дрон отримав від однойменного торгового центру в Іжевську, який не так давно перейменували на науково-дослідний центр і почали випускати на його території БПЛА.

А на початку липня ми писали про те, що в РФ підлітки збирають дрони Shahed. Журналісти з'ясували, що в коледжі "Алабуга Політех" діти змушені не тільки збирати безпілотники, а й виконувати низькокваліфіковану роботу, до якої переважно залучають студенток з Африки.