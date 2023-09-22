Іран заявив про створення найбільш далекобійного дрона у світі: що про нього відомо (відео)

Передбачається, що йдеться про новий БПЛА Mohajer-10 з дальністю польоту 2000 км, корисним навантаженням 300 кг і часом автономної роботи до 24 годин.

Іран сьогодні продемонстрував свою військову техніку в річницю війни 1980-х років з Іраком, зокрема безпілотник із нібито найбільшою у світі дальністю дії, а також балістичні та гіперзвукові ракети. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ.

Які офіційні технічні характеристики дрона і які характеристики гіперзвукових ракет — залишається невідомим. Ані місцеві іранські ЗМІ, ані агентство Reuters не публікують навіть фото нібито представлених дрона і ракет. Єдине, про що повідомляють іранські ЗМІ, то це про те, що дрон "був представлений" на параді, який транслювався в прямому ефірі, і що назва дрона Mohajer.

Reuters нагадує, що минулого місяця Ісламська Республіка заявила, що побудувала вдосконалений безпілотник Mohajer-10 зі збільшеною дальністю і тривалістю польоту, а також з більшим корисним навантаженням. Дальність польоту безпілотника становить 2000 км і він може літати до 24 годин, повідомили тоді державні ЗМІ, додавши, що його корисне навантаження може досягати 300 кг, що вдвічі перевищує вантажопідйомність дрона Mohajer-6.

Сполучені Штати звинуватили Іран у наданні дронів Mohajer-6, серед інших безпілотників, Росії для її агресії проти України. Вашингтон уже розширив санкції, пов'язані з Іраном, пославшись на "триваюче навмисне розповсюдження БПЛА", яке дає можливість Росії продовжувати антиукраїнську агресію. Звісно, Іран заперечує надання дронів російським окупантам.

Ірано-іракська війна вибухнула 22 вересня 1980 року, коли сили тодішнього президента Іраку Саддама Хусейна вторглися в Іран. Конфлікт, який був економічно руйнівним і забрав життя щонайменше півмільйона людей, зайшов у глухий кут у серпні 1988 року, нагадує Reuters.

Дрон Mohajer-10

Раніше Фокус писав, що РФ може поліпшити іранські дрони та передати їх назад, посиливши Іран. У США побоюються, що спільні зусилля Ірану і Росії в розробці безпілотників зміцнять режим Башара Асада в Сирії.