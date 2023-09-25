Заряджатимуться до 80% за 3 хвилини: Panasonic розробляє нові батареї для дронів

Нові акумулятори зможуть витримати десятки тисяч циклів заряду і розряду, в майбутньому технологію швидкої зарядки адаптують і для електромобілів.

Корпорація Panasonic працює над повністю твердотільними батареями для безпілотних літальних апаратів із надшвидким заряджанням — до 80% всього за три хвилини. Про це повідомляє портал Gizmochina.

Повноцінний випуск подібних акумуляторів у промислових масштабах компанія має намір почати в другій половині 2020-х років. Інженери стверджують, що це будуть одні з найсучасніших батарей, які відповідатимуть високим запитам клієнтів на швидкість зарядки своїх пристроїв.

Поки що планується зробити основний акцент саме на акумуляторах для дронів, тому що ця галузь електроніки — одна з тих, що найшвидше зростають. "Уявіть собі операторів дронів, яким не доводиться довго заряджати БПЛА, що призводить до безпрецедентної ефективності в таких галузях, як сільське господарство, спостереження і служби доставки", — кажуть інженери. Надалі набудуть поширення твердотільні батареї й для електромобілів, які так само як і дрони гостро потребують швидкого заряджання.

Перевага технології твердотільних батарей від наявних літій-іонних акумуляторів не тільки у швидкості заряду, а й у збільшеному терміні служби. За даними розробників, їхня твердотільна батарея зможе витримати велику кількість циклів зарядки-розрядки. І хоча точні дані про довговічність компанія не розкриває, інсайдери припускають, що ці батареї можуть витримувати десятки тисяч циклів, що значно перевершує стандартні 3000, які пропонують літій-іонні батареї.

Хоча дрони є безпосередньою метою, загальна картина ще більш цікава. Повністю твердотільні акумулятори можуть зробити революцію на ринку електромобілів. Оскільки такі компанії, як Toyota, вже планують впровадити ці батареї у свої електромобілі до 2027-2028 років, стає зрозуміло, що автомобільна промисловість уважно придивляється до цієї технології. Тосіо Огава, технічний директор Panasonic Holdings, наголосив на необхідності спільних зусиль з автовиробниками для успішної інтеграції в транспортні засоби.

Раніше Фокус розповідав, що вчені поліпшили електрод за допомогою лазера. Спеціальний електрод MXene тепер не страждає від відкладень молібдену і це відкриває перспективу для застосування дешевших компонентів у батареях, ніж літій.