Допливуть до будь-якої точки Чорного моря: експерти розкрили, як дрони "Марічка" атакують РФ

Підводний безпілотник може вражати підводну частину кораблів противника, що, на думку експертів, набагато ефективніше, ніж атаки надводних дронів.

Підводний дрон "Марічка", випробування якого пройшли кількома днями раніше, зможе атакувати військово-морські цілі на великій відстані і навіть виконувати таємні місії з поповнення запасів. Про це йдеться в матеріалі, який медіа The Drive опублікувало 25 вересня.

Як можуть застосовувати дрон "Марічка"

Експерти вважають, що український підводний безпілотник за своїх заявлених технічних характеристик (зокрема, за максимальної дальності дії в 1000 кілометрів) може здійснювати рейси в один бік практично в будь-яку точку Чорного моря для нанесення ударів по флоту противника. Крім того, як пише медіа, "Марічка" може стати потенційною вибуховою зброєю-камікадзе, яку можна використати для нападу на кораблі та прибережну інфраструктуру, включно з мостами, в окупованому Росією Криму.

Залежно від його конкретних можливостей, безпілотний катер-камікадзе може пройти під певними фізичними засобами захисту, здатними завадити іншим дронам, включно з плавучими бонами, перешкодами та іншими бар'єрами, які російські війська встановили в Севастопольській бухті на окупованому Кримському півострові. Наразі в Севастополі перебуває штаб Чорноморського флоту Росії і багато його кораблів, по яких останніми тижнями українські сили помітно активізували удари.

Крім цього, "Марічка" може бути корисною як більш важкопомітна платформа для збору морської розвідки. Підводні човни, як з екіпажем, так і без екіпажу, за своєю суттю мають переваги як засоби розвідки, спостереження і рекогносцировки, враховуючи їхню здатність ховатися під хвилями. Наразі ВМС України не мають у своєму складі підводних човнів з екіпажем.

Характеристики дрона "Марічка"

Достовірних відомостей про "Марічку" та її можливості поки що дуже мало. Проєкт ще досить новий, і незрозуміло, наскільки швидко він може бути реалізований, особливо з огляду на активні заклики до отримання додаткового фінансування ззовні.

Підводний дрон має трубчасту форму з чотирма плавниками, розташованими навколо хвостової частини. У передній частині також є пара горизонтальних стабілізаторів. Як саме приводитиметься в рух "Марічка", довжина якої, за наявними даними, становить трохи менше ніж 6 метрів, а діаметр — трохи більше ніж 1 метр, поки що незрозуміло.

UUV, навіть здатний працювати тільки під хвилями, має додаткову перевагу: він буде менш помітний, ніж навіть малопомітні USV, що працюють на поверхні. У Севастополі розташований штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії і багато його кораблів, по яких українські війська останніми тижнями помітно активізували удари.

Метод наведення дрона вимагає лише вказівки координат місця і можливості підплисти до нього, щоб виконати заздалегідь задану атаку на автопілоті. Хоча коло цілей, які може атакувати безпілотник, обмежене, протистояти йому буде складніше, ніж його надводним аналогам.

За даними компанії "АММО Україна", вартість судна становитиме близько 16 млн. українських гривень, або трохи менше ніж 433 421 долар США за курсом на момент написання матеріалу.

7 переваг дрона "Марічка" за версією розробників

Безпека. Відсутність екіпажу підводного дрона дорівнює відсутності поранених і загиблих. Непомітність. Складно виявити, дрон майже невидимий для радарів противника. Автономність. Дальність. Долає відстань у понад тисячу кілометрів. Обсяг боєкомплекту. Універсальність. "Марічка" — це бойовий, вантажний і розвідувальний безпілотник одночасно. Ефективність. Новий український дрон здатний руйнувати опори мостів і берегові укріплення.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що українці створюють новий підводний дрон "Марічка". Розробники планують, що цей морський безпілотник зможе підривати кораблі, опори мостів і берегові укріплення окупантів.

А вже наприкінці місяця у ЗМІ з'явилася інформація про те, що підводний дрон "Марічка" проходить перші випробування. Відомо, що українська безпілотна субмарина завдовжки 6 метрів зможе вмістити багато вибухівки і доставити її на відстань до 1000 км.