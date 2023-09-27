Прямо як у Fallout: Білл Гейтс оснастить свої дата-центри маленькими реакторами (відео)

Корпорація просто зараз підшукує співробітника з досвідом в атомній енергетиці та хоче побудувати першу станцію у Вайомінгу.

Компанія Microsoft, мабуть, розглядає можливість оснащення своїх центрів обробки даних компактними атомними електростанціями, адже її засновник Білл Гейтс активно інвестує в стартап Terra Power, що займається альтернативними джерелами енергії. Про це повідомляє портал Heise.

Наразі компанія шукає "головного менеджера програми ядерних технологій", який, серед іншого, технічно оцінюватиме, чи можуть хмарні центри обробки даних (ЦОД) Microsoft і дата-центри штучного інтелекту працювати з невеликими модульними реакторами (SMR) або навіть мікрореакторами, наче в постапокаліптичній грі Fallout. Для цього фахівець, якого шукає Microsoft, має розробити стратегію і дорожню карту, йдеться в пропозиції про роботу на сайті компанії.

Згідно з оголошенням про вакансію, людина, яку підшукує корпорація, в ідеалі повинна мати досвід роботи в енергетичній галузі та бути знайомою з технологією і процедурами дозвільного регулювання з урядом і місцевою владою. Майбутній керівник програми повинен мати уявлення про поточні дослідницькі проєкти в галузі атомної енергетики, визначати їхню здійсненність, вести переговори з потенційними постачальниками та будувати довгострокові стратегічні відносини з постачальниками.

Білл Гейтс і його проект побудови першого компактного атомного реактора Фото: Скриншот

Атомні електростанції, які менші за звичайні та мають електричну потужність до 300 МВт, називаються SMR або "міні-атомними електростанціями". Вони також повинні мати модульну структуру, щоб готові компоненти можна було доставити на будівельний майданчик у місці майбутнього розташування Співзасновник Microsoft Білл Гейтс розглядає ядерну енергетику як спосіб боротьби зі зміною клімату та одночасного збільшення попиту на енергію. У 2016 році Гейтс разом із кількома мільярдерами заснував Коаліцію Breakthrough Energy Coalition. Засновник Microsoft активно інвестує в Terra Power, яка працює над концепцією SMR. Планується, що першу атомну електростанцію з натрієвим охолодженням потужністю 345 МВт побудують в американському штаті Вайомінг.

Білл Гейтс розповідає про свою ідею невеликих атомних реакторів

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї створили батарею для енергетичної зброї. Вона витримує 8000 циклів перезарядки.