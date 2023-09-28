Розстріляє ворогів і відвезе поранених: у Тернополі створили наземний безпілотник RAS1

Розробник уже будує приміщення для масового виробництва роботизованих машин і збирається постачати їх ЗСУ.

Ігор Чайковський із Тернополя розробив електричну безпілотну платформу RAS1, чимось схожу на естонську THeMIS, яка призначена для евакуації поранених, доставки боєприпасів на поле бою, а також може використовуватися для встановлення зброї — вогнеметів або кулеметів. Про це повідомляє "24 Канал".

Гусенична машина RAS1 оснащена електродвигуном і батареєю на 65000 мА/год, автономність становить понад чотири години. Причому мотор настільки тяговитий, що дає змогу за необхідності взяти на буксир важку техніку: БРДМ (7 т), БТР-80 (13,5 т) або автомобіль КрАЗ-255 (11,9 т). Завдяки гусеницям автономна платформа може проїхати бездоріжжям і їй не страшна погана погода (сніг, сльота).

Евакуація поранених бійців здійснюється як у вигляді навантаження на ноші зверху, так і способом волочіння за транспортом за допомогою карабінів. Платформу можуть використовувати не тільки військові, а й рятувальники для евакуації постраждалих у стихійних лихах або в разі виникнення техногенних катастроф.

Ігор Чайковський і його безпілотна платформа RAS1 Фото: 24 Канал

Так само платформа може доставляти необхідні медикаменти або боєприпаси прямо на поле бою. У майбутньому на неї можна встановити модульний кулемет 14,5 мм і навіть вогнемет.

Сам робот RAS1 вважається українською розробкою, але в ній все ж використовуються закордонні комплектуючі. Наразі інженер із командою ентузіастів проводить активне тестування безпілотної платформи та, отримуючи відгуки від військових, модифікує її, покращуючи характеристики.

У майбутньому підприємець хоче налагодити масове виробництво цієї моделі й для цього вже почав обладнати виробниче приміщення на 400 квадратних метрів. До зими планується зібрати близько 20 подібних машин, а згодом кількість збірки до 50 штук на місяць.

Раніше Фокус повідомляв, що популярну естонську роботизовану платформу THeMIS озброїли бойовими дронами-мисливцями. Естонська компанія Milrem Robotics представила на військовій виставці DSEI 2023 у Лондоні оновлений варіант наземної безпілотної платформи THeMIS Combat, що застосовується в Україні, оснащеної засобами запуску дронів-камікадзе HUNTER 2-S.