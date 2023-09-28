Мінцифри відкрила доступ до реєстру НАЗК: можна перевірити будь-яку компанію на корупцію

Доступ до баз даних здійснюється через Єдиний держпортал відкритих даних, каже глава Мінцифри Михайло Федоров.

Міністерство цифрової трансформації України відкрило доступ усім охочим до антикорупційного реєстру Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), тож тепер можна перевірити бізнес або окремого підприємця, чи не було його помічено в корупції. Про це на своїй сторінці Facebook заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Доступ до "Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення" вже можна отримати на Єдиному порталі відкритих даних, що працює в системі "Дія". За словами міністра, він допоможе українському бізнесу під час пошуку партнерів уберегти себе від співпраці з тими, хто має "корупційний бекграунд". Так само реєстр стане в пригоді журналістам-розслідувачам і різним громадським організаціям, які викривають корупційні схеми.

На держпорталі вже опубліковано інструкцію, як скористатися базою даних, це не так просто, адже потрібно авторизуватися і вивантажити базу даних через програмний інтерфейс (API). При цьому українці можуть швидко перевірити, чи є юридичні особи, які їх цікавлять, у реєстрі, скориставшись пошуком на окремій сторінці.

Доступ до антикорупційної бази даних НАЗК Фото: Скриншот

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну доступ до цього реєстру, як і до багатьох інших, закрили для забезпечення державної безпеки. Але тепер дані знову доступні українцям, адже, за словами Федорова, прозорість — це основа демократії.

Раніше Фокус інформував, що на думку глави НАЗК Олександра Новікова, відкривати доступ до декларацій чиновникам зараз небезпечно — ворог може вирахувати, де проживають родичі чиновників на тимчасово окупованих територіях, адже реєстр майна у вільному доступі. Але він наголосив, що НАЗК підтримує президента Володимира Зеленського і виконає рішення парламенту з цього приводу.

Так само в Україні почала діяти інформаційна система моніторингу реалізації державної антикорупційної політики (ІСМ ГАП), завдяки якій кожен охочий може відстежувати статус виконання антикорупційних заходів. Публічну частину системи презентувало Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.