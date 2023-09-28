Б'є по піхоті, дронам і танкам: у Сербії показали безпілотну платформу Milosh V2

Роботизована платформа може працювати 4 години від одного заряду акумулятора та оснащена бойовою туреллю, що вражає цілі на відстані понад кілометр.

На виставці Partner 2023 у Сербії продемонстрували нову безпілотну платформу Milosh V2, яка оснащена кулеметом і протитанковими установками. Про це повідомляє військовий портал Army Recjognition.

Розробники стверджують, що цей безпілотний наземний транспорт (UGV) насамперед призначений для ураження і нейтралізації цілей піхоти, дронів і легкої бронетехніки. Це досягається шляхом установки 12,7-мм автоматичного кулемета, здатного вражати цілі на відстані до 1200 метрів. Так само в арсеналі є 90-мм протитанкова пускова установка М79.

Milosh V2 — це гусенична машина, що розвиває швидкість до 15 км/год і здатна повертатися на нульовому радіусі (на місці), що робить її високоефективною в обмеженому просторі. Загальна вага платформи становить 950 кг, на одному заряді акумулятора вона може пропрацювати до 4 годин. Що стосується розмірів, Milosh V2 має довжину 1870 мм, ширину 960 мм і висоту 950 мм.

Машина оснащена гіростабілізованим дистанційно керованим бойовим модулем (RCWS), що дає змогу вести вогонь під час руху. Туреллю і ракетними установками можна керувати через бездротову мережу.

Milosh V2 оснащений денною камерою з можливістю безперервного масштабування. Для роботи в умовах недостатньої освітленості встановлено нічну камеру і тепловізор із цифровим зумом. Додатково в систему інтегровано лазерний далекомір, здатний вимірювати відстані до 3 км.

Milosh 2 є вдосконаленою версією попередньої роботизованої платформи Milosh 1. Попередню модель розробив Військово-технічний інститут Сербії. На відміну від Milosh 2 перша версія була легшою (загальна маса становила близько 680 кг). Так само слабшими були й бойові системи: в наявності був 7,62-мм кулемет і 40-мм гранатомет.

Що стосується захисту, Milosh 1 забезпечував броню стандарту STANAG 4569 рівня I та міг витримувати влучання калібру 7,62 мм. Для спостереження й управління він був оснащений денною камерою з безперервним збільшенням до 30 крат, тепловізійною камерою нічного бачення з цифровим зумом до 4 крат і лазерним далекоміром з дальністю дії до 2 кілометрів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Сербії показали ударний дрон Obad, який знищить будь-яку техніку ракетами M80. Безпілотник літає зі швидкістю всього 45 км/год, несе чотири протитанкові ракети та може працювати в автономному режимі.