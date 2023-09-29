"ЗСУ ще ефективніше знищуватимуть ворога": в Україні випустили БПЛА "Щедрик" (відео)

Дрон літакового типу рухається зі швидкістю 150 км/год і має радіус дії до 40 кілометрів. Інженери врахували основні потреби військових.

В Україні створили новий безпілотний літальний апарат "Щедрик", який здатний підійматися на висоту в 4 тисячі метрів. Відео з українським дроном опублікував політик Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook у четвер, 28 вересня.

На відеокадрах показано, як безпілотник літакового типу спочатку виймають з машини, в якій його транспортували, а потім прилаштовують до нього крила, готуючи до польоту. Судячи з усього, дрон запускається за допомогою наземної станції управління. Він також оснащений щонайменше двома гвинтами й антенами для зв'язку, розташованими біля хвоста.

"Щедрик" — наш розвідувальний безпілотник! І він такий не один. Хлопці на фронті ще ефективніше знищуватимуть ворога", — підписав опубліковане відео Володимир Гройсман.

Своєю чергою в Міжрегіональному координаційному гуманітарному штабі підтвердили, що налагодили виготовлення справжніх безпілотних літальних апаратів для військових. Співзасновники організації — Сергій Моргунов та В'ячеслав Соколов — у коментарі місцевому медіа "Вінниця-24" заявили, що такий безпілотник стане суттєвою допомогою захисникам на передовій, адже розроблявся з урахуванням основних потреб військових для здійснення його максимальної ефективності під час операцій.

Розробники уточнили, що новий дрон може підійматися на висоту до 4000 м, рухатися зі швидкістю 150 км/год і має радіус дії до 40 км. А ім'я новому українському безпілотнику обирали самі вінничани шляхом голосування.

Нагадаємо, у Тернополі створили наземний безпілотник RAS1. Розробник уже будує приміщення для масового виробництва роботизованих машин і збирається постачати їх ЗСУ.

А на початку серпня ми писали про те, що в Чернігові створили бойовий безпілотний літак "Літаган". Його можна запускати як за допомогою катапульти, так і з рук.