Захист Кримського мосту безсилий: експерт розкрив, які цілі вразить новий дрон "Марічка"

Порівняно з надводними апаратами, "Марічку" складніше виявити, знищити або зупинити за допомогою бонових загороджень.

Український підводний безпілотник "Марічка" з легкістю може вразити об'єкти портової інфраструктури на південно-західному узбережжі РФ, водночас залишаючись невразливим для протидронних засобів противника. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі сайту NV розповів про його переваги.

За словами експерта, "Марічка" здатна зруйнувати як надводні, так і підводні об'єкти противника в окупованому Росією Криму. Зокрема, йдеться про такі локації, як Козацька та Стрілецька бухта в Севастополі. Крім того, технічні характеристики дозволяють українському безпілотнику "працювати" в акваторії Новоросійської військово-морської бази.

"Якщо мова про об'єкти країни-агресора, то фактично для Марічки на сьогодні немає якихось обмежень у Чорному морі", — сказав Олександр Коваленко.

Ба більше, потенційною ціллю нового українського безпілотника може стати одна з найбільш охоронюваних росіянами цілей в акваторії Чорного моря — Кримський міст. У разі, якщо українські військові задумають атакувати цю мету за допомогою "Марічки", то бонові загородження і водні перешкоди, що захищають цю споруду, виявляться безсилими.

У чому переваги безпілотника "Марічка"

Експерт пояснює, що такий дрон підводного типу практично невразливий для противника, на відміну від тих самих надводних дронів. "Марічку" росіянам буде набагато важче ідентифікувати, зафіксувати та намагатися перехопити, ніж стандартний надводний безпілотник. У цьому випадку російським військовим не допоможуть навіть ударні вертольоти Мі-28, які вони використовували для перехоплення атакуючої надводної української техніки.

Характеристики дрона "Марічка"

Певних відомостей про "Марічку" та її можливості поки що дуже мало. Проєкт ще досить новий, і незрозуміло, наскільки швидко він може бути реалізований, особливо з огляду на заявлену потребу творців у додатковому фінансуванні.

Підводний дрон має трубчасту форму з чотирма плавниками, розташованими навколо хвостової частини. У передній частині також є пара горизонтальних стабілізаторів. Як саме приводитиметься в рух "Марічка", довжина якої, за наявними даними, становить трохи менше ніж 6 метрів, а діаметр — трохи більше ніж 1 метр, поки що незрозуміло.

UUV, навіть здатний працювати тільки під хвилями, має додаткову перевагу: він буде менш помітний, ніж навіть малопомітні USV, що працюють на поверхні. У Севастополі розташований штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії та багато його кораблів, по яких українські війська останніми тижнями помітно активізували удари.

Метод наведення дрона вимагає лише вказівки координат місця і можливості підплисти до нього, щоб виконати заздалегідь задану атаку на автопілоті. Хоча коло цілей, які може атакувати безпілотник, обмежене, протистояти йому буде складніше, ніж його надводним аналогам.

За даними компанії "АММО Україна", вартість судна становитиме близько 16 млн українських гривень, або трохи менше ніж 433 421 долар США за курсом на момент написання матеріалу.

Нагадаємо, кількома днями раніше експерти розкрили, чим дрони "Марічка" небезпечні для РФ. Підводний безпілотник може вражати підводну частину кораблів противника, що, на думку експертів, набагато ефективніше, ніж атаки надводних дронів.

Зазначимо, на початку серпня стало відомо, що українці створюють новий підводний дрон "Марічка". Розробники планують, що цей морський безпілотник зможе підривати кораблі, опори мостів і берегові укріплення окупантів.