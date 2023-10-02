Росія запускає все більше Shahed-136: як вони обходять ППО і до чого готуватися українцям

Росіяни досі не можуть самостійно виробляти Shahed, але накопичують боєкомплект і змінюють напрямки, щоб успішніше завдавати ударів, вважають експерти.

У вересні Росія встановила абсолютний рекорд за кількістю запущених безпілотників Shahed-136. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував на своїй сторінці у Facebook, звідки беруться нові дрони і до чого готуватися українцям у найближчому майбутньому.

За підрахунками експерта, у вересні російські окупанти запустили 521 дрон-камікадзе Shahed, 16 із них — у ніч із 30 на 1 жовтня. Це новий рекорд, попередній був у травні 2023 року — 413 БПЛА.

Олександр Коваленко сумнівається, що рекордний показник став наслідком запуску заводу для збірки Shahed-136 у Росії, адже за наявною в нього інформацією у росіян великі проблеми з виробництвом. Наприклад, за перші півроку 2023-го вони планували випустити дослідну партію зі 100 безпілотників у замкнутому циклі, тобто повністю на своїх потужностях, але так і не змогли це виконати.

"Терміни поставок було зірвано, оскільки гостра залежність виробництва від поставок контрабандних запчастин збереглася, і на жоден замкнений цикл з нуля Росія в найближчій перспективі не вийде, в питаннях виробництва Shahed-136, зберігаючи залежність від Ірану", — зазначив аналітик.

Збитий БПЛА Shahed-136 ("Герань") в Україні Фото: ДПСУ

Цілком можливо, що Іран збільшив обсяг виробництва своїх БПЛА, що дозволило Росії здійснити більше атак. Коли Москва звернулася до Тегерана з проханням надати Shahed-136, ці дрони збирали винятково вручну і в кількості не більше 50 одиниць на місяць. До кінця 2022 року Іран зміг наростити виробництво до 100 штук на місяць.

"Не виключено, що станом на травень цей показник сягав 150-200. Зазначу, що в лютому, березні та квітні, інтенсивність ударів була нижчою за 100 на місяць. Тобто, вже на той момент у росіян була можливість накопичувати боєкомплект, — припустив Олександр Коваленко. — Саме з цієї причини, вересневий наліт міг стати рекордним, як результат задіяння накопиченого БК".

При цьому більшість Shahed-136, запущених Росією у вересні, вдарили по портовій інфраструктурі та сховищах зерна в Одеській області. Як вважає оглядач, російські війська застосовують "зерновий терор" і змінюють маршрути польоту дронів-камікадзе, щоб знайти проломи в українській системі ППО. Судячи зі зменшення кількості збитих Shahed-136, їм це вдається.

В ефірі телемарафону 2 жовтня представник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що військові бачать ознаки того, що окупанти частіше атакуватимуть дронами Shahed, ніж ракетами. Росіяни збільшують запас безпілотників, а отже, українцям необхідно більше засобів для боротьби з ними, а системи ППО можна отримати тільки від західних партнерів.

У ніч на 2 жовтня ВПС України зафіксували пуск 7 дронів Shahed, з них вдалося збити 4. Як зазначив Юрій Ігнат, зараз армія РФ запускає мало дронів, вишукуючи безпечні маршрути і перевіряючи ефективність роботи ППО в різних місцях.

Видання Defence Express склало статистику ударів Shahed і звернуло увагу, що у вересні росіяни застосовували їх вельми стабільно — найтриваліша пауза становила лише два дні (21 і 22 вересня). Кількість запущених безпілотників була різною — від 6 до 44, середня частка знищених цілей — 78,7, і це досить високий показник.

Статистика запущених ЗС РФ і збитих Україною дронів Shahed Фото: Defence Express

Аналітики помітили, як ЗС РФ змінювали напрямки атак, щоб відшукати вразливості в системі захисту. Спочатку окупанти довго та масовано били по Одеській області, після чого націлилися на Вінницьку та Хмельницьку, а наостанок атакував Черкаську. В останньому випадку ефективність ППО знизилася до 53%, адже їй вдалося збити лише 16 із 30 безпілотників.

Як припускають експерти, Росія дедалі частіше застосовуватиме такі масштабні атаки, запускаючи одночасно багато Shahed і постійно змінюючи вектор ударів. Для ЗС РФ це досить дешева зброя, собівартість кожного іранського БПЛА оцінюють у $20-40 тисяч, і українцям досить складно з ними боротися, не в останню чергу через високу вартість і обмежену кількість зенітних ракет.

28 вересня представник Центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ Андрій Рудик розповів, як Росія намагається прискорити виробництво Shahed-136, які називає "Герань-2". Українські військові експерти вивчили захоплені БПЛА і дійшли висновку, що росіяни встановлюють компоненти власного виробництва, а також китайські двигуни.

Пізніше український військовий Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" розповів, як Shahed вивчають українську систему ППО. Росіяни встановлюють на них модеми для супутникового зв'язку від Iridium, які допомагають відстежувати розташування радіолокаційних станцій.