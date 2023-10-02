У РФ заявили про створення фотомодулів на кристалі для наведення ракет: чим це загрожує

Технологію хочуть використовувати під час модернізації наявних і розроблення нових відеосистем військового та цивільного призначення.

У Росії вперше створили фотомодулі на кристалі, які використовуватимуть для систем наведення високоточної зброї. Інформація про це з'явилася на сайті державної корпорації "Ростех" 29 вересня.

Холдинг "Роселектроніка" (входить у "Ростех") заявив про розробку лінійки матричних фотомодулів на основі кристалів кремнію. Вони нібито "бачать" об'єкти в будь-який час доби і здатні формувати як чорно-біле, так і кольорове зображення.

Такий вигляд має кристалічний фотомодуль, який випустив "Ростех "Такий вигляд має кристалічний фотомодуль, який випустив "Ростех" Фото: Ростех

Кожен модуль являє собою кристал, на якому змонтовано матрицю фоточутливих елементів, 10-розрядний аналого-цифровий перетворювач і генератор сигналів, керований інтерфейсом передачі даних (SPI). Для отримання кольорового зображення на поверхню матриці нанесено RGB-фільтр Байєра. Пристрій формує картинку роздільною здатністю 1280х1024 пікселя, що дає змогу відображати деталі з високою чіткістю.

Нові російські модулі вирізняються низьким енергоспоживанням у 60 мВ і "бачать" у діапазоні 400-900 нм, що дає змогу використовувати ці фотоприймачі для отримання якісного зображення в будь-який час доби. Виробник також стверджує, що його нова розробка може застосовуватися в системах відеомоніторингу, сканування, а також для наведення високоточної зброї. Технічні рішення використовуватимуть під час модернізації наявних і розроблення нових відеосистем військового та цивільного призначення.

Нагадаємо, у другій половині вересня в "Ростехе" заявили, що в 10 разів збільшили випуск ракет "Кинджал" і "Іскандер". За словами Бекхана Оздоєва, чий виробничий комплекс "Ростех" контролює більшу частину збройової промисловості країни-агресора, підприємства працюють "на крейсерській швидкості, дим валить з усіх турбін".

Зазначимо, що ще на початку лютого ЗМІ писали про те, що Росія почала спрощувати виробництво високоточних ракет через брак компонентів. Росія змушена йти на спрощення виробництва, що дає змогу керівникам підприємств відзвітувати перед Кремлем про створення великої кількості зброї, але вона набагато гірша за ту, що випускалася раніше. Спрощення виробництв стосується насамперед високоточного озброєння, і в результаті воно вже перестає бути високоточним.