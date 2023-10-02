Ніяких 7-нм не може бути: експерти вважають, що в Китаї "підробили" процесор для Huawei

Хоча в тестах процесор Kirin 9000S поводиться як чип із технологією 7-нм, але насправді він виконаний за 14-нм техпроцесом, вважають дослідники.

Скандальний процесор Kirin 9000S, яким Huawei гучно відповіла на санкції США на свою адресу, не може бути виконаний за технологією 7-нм. Так вважає генеральний директор дослідницької фірми Fomalhaut Techno Solutions Мінатаке Мітчеллом Кашіо, його коментар наводить видання South China Morning Post.

За словами пана Кашіо, Kirin 9000S зроблений за 14-нм технологією, хоча в тестах показує вищу продуктивність. Ймовірно, китайська фабрика SMIC застосувала технології, щоб наблизити характеристики до 7-нм процесорів, але технічних можливостей для повноцінного виробництва чіпів такої якості у підприємства просто немає. Зі свого боку, галузевий експерт із Naura Technology Group, який відмовився назвати своє ім'я виданню через делікатність питання, сказав, що багато експертів у напівпровідниковій промисловості, так само як і Кашіо, вважають, що у SMIC немає можливості масштабувати виробництво 7-нм чипів.

Внутрішній устрій процесора Kirin 9000S Фото: baidu

Тоді як розбіжності щодо вдосконаленого процесора серії Mate 60 Pro спровокували у Вашингтоні дискусію про введення подальшого контролю як над Huawei, так і над SMIC, опитані виданням експерти ринку вважають, що адміністрація Джо Байдена не захоче запроваджувати нові обмеження на тлі триваючих зусиль із поліпшення американо-китайських відносин.

На думку експертів, здатність Huawei зберегти позитивну динаміку продажів смартфонів 5G може зводитися до того, як вона зможе забезпечити стабільні поставки ключових компонентів і як це можна зробити економічно ефективним способом. Річ у тім, що компанія досі не досягла самозабезпеченості в деяких напівпровідникових компонентах, оскільки залежить від зовнішніх постачальників, включно з японським постачальником фільтрів Murata, американською компанією GlobalFoundries і тайванською ливарною компанією Win Semi.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї "злили" знімок скандального процесора Huawei. Судячи із зображення, китайським інженерам вдалося вмістити в процесор навіть модуль зв'язку 5G і оснастити його високопродуктивними ядрами, проте невідомо, чи так це насправді.