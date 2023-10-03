В Україні почнуть збирати найбільші французькі дрони AAROK: як вони посилять ЗСУ (відео)

Безпілотник має злетіти наступного року в Україні. Після підписання документів між "Антоновим" і виробником належить узгодити всі подальші дії на промисловому та експлуатаційному рівні.

Державне підприємство "Антонов" вироблятиме французький безпілотник AAROK в Україні. Про це повідомила французька газета LaTribune в понеділок, 2 жовтня.

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Медіа написало про те, що компанія Turgis & Gaillard підписала угоду з "Антонов" про локальне виробництво дрона, що витрачається, на основі конструкції безпілотника Aarok. Угоду підписав під час візиту до Києва минулими вихідними міністр Збройних сил Себастьян Лекорню.

"Безпілотник має злетіти наступного року в Україні. Саме український промисловець обрав дизайн цього дрона", — сказала журналістам президентка і засновниця Turgis & Gaillard Фанні Тюржі.

Вона уточнила, що після підписання документів між двома партнерами належить і українській, і російській стороні узгодити всі наступні дії на промисловому та експлуатаційному рівні, щоб почати виробляти безпілотник. Щонайменше потрібно визначитися з майданчиком для складання дрона і вирішити, яке французьке та українське обладнання обрано для цього дрона.

Фанні Тюржі наголосила, що AAROK, який випускатиме "Антонов", не піде на експорт. Дрон призначається тільки для Збройних сил України.

LaTribune повідомила, що французька та українська сторони підписали ще низку документів, які стосуються дроновиробництва і постачання безпілотників. Так, виробник дронів Delair, який уклав цього літа перший контракт на постачу 150 дронів спостереження, розмістив замовлення у Міноборони України на постачання невстановленої кількості додаткових дронів. Thales, зі свого боку, підписала угоду з українською компанією про спільну розробку дронів, а компанія Vistory встановить в Україні центр 3D-друку для виробництва запасних частин.

Французький безпілотник AAROK: що про нього відомо

Дрон AAROK — це БПЛА середньої висоти і великої витривалості (MALE), що несе різні датчики і озброєння залежно від місії. Безпілотник презентували на Паризькому авіасалоні в червні 2023 року. Прототип дрона виявився найбільшим літальним апаратом за всю історію дронобудівництва в країні.

Технічні характеристики AAROK

розмах крил — 22 м;

довжина — 14 м;

злітна вага — 5500 кг;

швидкість — 463 км/год;

час польоту — 30 год;

максимальна висота польоту — 9144 м;

тип двигуна — авіаційний газотурбінний.

Дрон AAROK — це БПЛА середньої висоти і великої витривалості (MALE), що несе різні датчики і озброєння Фото: Turgis & Gaillard

Виробник представляє свій безпілотник як вирішальний актив у бойових діях майбутнього. Представники Turgis & Gaillard характеризують свій новий дрон, як:

БПЛА, який збирає і поширює інформацію швидко і безпечно; БПЛА, який забезпечує точне, потужне і недороге озброєння великої дальності; надійний БПЛА, що швидко розгортається, розгортається на пересіченій місцевості, якомога ближче до бойових дій.

Виробник представляє свій безпілотник як вирішальний актив у бойових діях майбутнього Фото: Turgis & Gaillard

Дрон здатний виконувати розвідувальні та спостережні завдання, використовуючи високоефективні оптико-електронні та електромагнітні датчики, а також багаторежимний радар. AAROK призначений також для ураження і атаки противника. Безпілотний літальний апарат здатний нести корисне навантаження вагою в 1,5 тонни, завдяки цьому може нести озброєння і виконувати такі завдання, як безпосередня підтримка з повітря, охорона важливих цілей, координація ударів, придушення протиповітряної оборони противника.

Додатковими перевагами AAROK є можливість зльоту і посадки навіть на нерівній місцевості, можливість управління з будь-якої точки світу завдяки супутниковому каналу зв'язку і швидке розгортання за допомогою тактичного транспортного літака.

Зазначимо, що компанія-виробник цього гігантського дрона була заснована у 2011 році для розробки Gerfaut — системи, яка дозволяє розміщувати високоточні боєприпаси під крилами транспортного літака C-130 Hercules для виконання ударних завдань без додаткових модифікацій конструкції. Всього за дванадцять років Група стала стратегічним партнером збройних сил Франції та її союзників, а також найбільших аерокосмічних компаній.

Нагадаємо, Україні першою у світі дозволили випускати дрони Акіпсі. Виробник популярних у ЗСУ безпілотників Bayraktar TB2 упевнений, що перші ударні дрони український завод випустить уже 2025 року.

Зазначимо, що наприкінці серпня чинний на той час міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що Україна вийде на масове виробництво дронів. За його словами, сьогодні в Україні допущено до експлуатації близько 30 екземплярів безпілотників від різних виробників.