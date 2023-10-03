У Сербії показали універсальний дрон-камікадзе Raven 145: що він може (фото)

Безпілотна система призначена для далекого спостереження і завдавання ударів. Вона здатна уражати різні цілі.

На виставці Partner 2023 у Сербії компанія Yugoimport SDPR J.P. представила безпілотну систему озброєння Raven 145. Про це повідомило медіа Armyrecognition у вівторок, 3 жовтня.

Система призначена для спостереження в реальному часі та ураження цілей, що знаходяться за переднім краєм зони бойових дій. Вона може застосовуватися проти танків, бронемашин, командних пунктів, артилерійських позицій, а також рухомих і нерухомих цілей, таких як патрульні катери й безпілотники.

Боєприпас Raven 145 має задану дальність польоту 150 км і максимальну швидкість 150 км/год. Максимальна висота польоту становить 2000 м. Маса безпілотника в спорядженому стані становить 50 кг, у порожньому — 35 кг, а корисне навантаження — 15 кг.

Запуск безпілотника здійснюється за допомогою твердопаливного ракетного двигуна, а в польоті його приводить у рух двоциліндровий плоский двигун, що працює на бензині. Розміри безпілотника становлять 2,2 м завдовжки і 2,4 м у розмаху крила, висота при приєднаному прискорювачі — 0,4 м.

Станція управління безпілотником інтегрована в шасі вантажівки і включає дві кондиціоновані консолі наведення. У цій конфігурації є антена з дальністю дії 200 км, а також альтернативний переносний варіант управління з антеною дальністю дії 50 км. Пускова установка кріпиться до повнопривідної вантажівки, здатної перевозити 3,5 тонни і вміщати до 18 пускових контейнерів. Гідравлічний механізм забезпечує кут запуску 45 градусів за допомогою підйомної платформи.

Розміри безпілотника становлять 2,2 м завдовжки і 2,4 м у розмаху крила, висота при приєднаному прискорювачі — 0,4 м.

Крила безпілотника спочатку складаються всередині контейнера, а після його вилучення автоматично розкладаються, забезпечуючи політ. Весь процес запуску займає близько хвилини, після чого безпілотник може бути переведений у боєготовий стан, повністю озброєний і заправлений паливом.

Крила безпілотника спочатку складаються всередині контейнера, а після його вилучення автоматично розкладаються, забезпечуючи політ.

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