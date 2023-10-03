Австралійський "антишахед" Slinger замінить дорогі ракети: експерти розповіли, як (відео)

Малогабаритні повітряні цілі противника комплекс Slinger знищує в ціновому діапазоні від $100 до $1000 залежно від типів боєприпасів.

Антидронні комплекси Slinger від Австралії допоможуть задешево збивати ворожі Shahed. Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі телеканалу Еспресо у вівторок, 3 жовтня.

Slinger має 30 мм автоматичну гармату, прицільний оптичний засіб, сучасний радар, що дає змогу виявляти малогабаритні повітряні цілі, а також поєднується з системою управління.

"Постачання таких комплексів є дуже позитивним сигналом. Відомо, що ці системи будуть поставлені нам спільно зі США, а кошти були виділені раніше в рамках виданої допомоги", — зазначив Валерій Рябих.

Він уточнив, що малогабаритні повітряні цілі противника комплекс Slinger знищує в ціновому діапазоні від $100 до $1000 залежно від типів боєприпасів.

"Цінне в цьому комплексі те, що він дає можливість збивати ворожі дрони Shahed за дешеву ціну. Наприклад, ми зараз можемо використовувати дорогі ракети вартістю десятки, а іноді й сотні тисяч доларів, при ціні Shahed у десятки тисяч доларів. А комплекс Slinger може знищувати подібні цілі за ціною від $100 до $1000 залежно від типів застосовуваних боєприпасів, що є дуже хорошою системою", — пояснив експерт.

Що відомо про антидронні комплекси Slinger

Slinger складається з однієї 30-мм гармати Bushmaster M230LF і кулемета калібру 7.62 мм FN MAG. Крім цього система має оптико-електронний пристрій і радар.

Прицілювання відбувається за допомогою оптико-електронного комплексу з нічним інфрачервоним детектором (може обертатися незалежно від гармати) і 4D-радара Echodyne EchoGuard, також модуль оснащений датчиком вітру. Разом із новітніми боєприпасами виробництва Northrop Grumman з радіочастотним наближенням, згідно із заявами виробника, комплекс може точно вражати малі БПЛА одним пострілом. Невелика вага (до 400 кг) дає змогу встановлювати на легку техніку, як-от HMMWV або "Козак".

Технічні характеристики Slinger

дальність виявлення радаром — 3,5 км (військова техніка), 2,2 км (людина), 1,4 км (DJI Matrice), 1 км (DJI Phantom);

дальність дії денної камери — 12 км (виявлення цілей), 4,7 км (розпізнавання цілей);

дальність дії нічної камери — 13,7 км (виявлення цілей), 4 км (розпізнавання цілей).

У вівторок, 3 жовтня, у ЗСУ розповіли про особливості австралійських Slinger. Антидронова система з Австралії має радіолокаційну прив'язку і може встановлюватися на цивільні пікапи, що підвищує її мобільність.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що Україна отримає "вбивцю дронів" — систему Slinger. Систему збирають на промисловому майданчику в австралійському місті Канберра, вона допоможе Україні краще захищатися від атак російських дронів.