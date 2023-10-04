"Знищать техніку з максимальною ефективністю": ЗСУ отримають 100 "Бандеродронів" із ШІ

Ударний дрон оснащений платою з ШІ, який допомагає автоматично доводити "Бандеродрон" до мети, використовуючи нейронну мережу.

Українським військовим передадуть нову розробку у сфері військової техніки — FPV-безпілотник "Бандеродрон". Про це топ-менеджер IT-компанії Intellias Роман Гапачило написав на своїй сторінці в соцмережі LinkedIn у вівторок, 3 жовтня.

За його словами, перші 100 "Бандеродронів" передадуть військовим 3-ї окремої штурмової бригади, які зараз виконують завдання в районі Бахмута. Для них закуплять безпілотні літальні апарати за 2 млн 100 тис. грн. Таким чином розробники протестують безпілотники та зможуть проаналізувати, як дрони працюють в умовах бойових дій. Над ними команда працювала останні 15 місяців.

"Наша команда впевнена, що дане рішення буде Game Changer у війні з нашим ворогом, а саме технологією, яка дасть змогу знищувати техніку ворога з максимальною ефективністю", — написав Роман Гапачило.

"Бандеродрон" — це ударний FPV-дрон із вмонтованою платою, на якій працює штучний інтелект. Він виконує автоматичну функцію доведення безпілотника до цілі, використовуючи нейронну мережу. Розробники запевняють, що фінальна версія їхнього продукту зможе збільшити в рази ефективність влучання дроном по ворожих цілях.

Нагадаємо, 3 жовтня ми писали про те, що в Україні почнуть збирати найбільші французькі дрони AAROK. Безпілотник має злетіти наступного року в Україні. Після підписання документів між "Антоновим" і виробником належить узгодити всі подальші дії на промисловому та експлуатаційному рівні.

Зазначимо, що наприкінці серпня чинний на той час міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що Україна вийде на масове виробництво дронів. За його словами, сьогодні в Україні допущено до експлуатації близько 30 екземплярів безпілотників від різних виробників.