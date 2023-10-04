ЗСУ знешкодили дроном-камікадзе небезпечну російську "Рапіру": чим вона заважала (відео)

FPV-дрон успішно вразив військову техніку противника, яка могла знищувати танки кумулятивними снарядами й ракетами.

На Куп'янському напрямку аеророзвідка "Сталевого кордону" FPV-дроном знищила замасковану російську 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра". Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook у середу, 4 жовтня.

Спочатку "Рапіру", що стоїть на околиці посадки, "помітив" дрон-розвідник. Після цього оператор направив до цілі безпілотник-камікадзе. Дрон вразив техніку противника, після чого спалахнув вогонь і над "Рапірою" здійнявся дим. Коли він розсіявся, БПЛА-спостерігач "передав" оператору кадри, на яких розірвана протитанкова гармата догорає після атаки безпілотника.

Що відомо про гармату МТ-12 "Рапіра", яку знищив український дрон

Це радянська буксирувана гладкоствольна протитанкова гармата, створена на початку 1960-х років. Являє собою модернізацію 100-мм протитанкової гармати Т-12. Конструктивно знаряддя являє собою гладкоствольну протитанкову гармату на класичному двостанинному лафеті. Стовбур гармати складається з 100-мм гладкостінної труби-моноблока з дуловим гальмом, магазину і обойми. Боєкомплект гармати охоплює кілька типів підкаліберних, кумулятивних і осколково-фугасних снарядів, а також керовані протитанкові ракети "Кастет" і "Стугна".

Гармату МТ-12 можна використовувати як для ураження танків, бронетранспортерів та інших засобів бронетехніки, так і для стрільби по бронековпаках, амбразурах довготривалих і дерев'яно-паперових вогневих точок, а також для знищення живої сили й вогневих засобів супротивника, що перебувають поза укриттями і за легкими укриттями.

Середній темп прицільної стрільби зі 100-мм МТ-12 становить приблизно 6 пострілів на хвилину. Теоретично максимальна скорострільність стрільби з МТ-12 може досягати 14 пострілів за хвилину, практично — 10 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, дещо раніше український дрон "Баба Яга" розірвав на шматки БМП росіян. Безпілотники "Баба Яга" можуть нести боєприпаси вагою до 20 кілограмів. Серед росіян подейкують, що такі БПЛА забирають навіть поранених солдатів.

Крім того, українським військовим за допомогою FPV-дрона вдалося знищити російську САУ "Гвоздика". Окупанти намагалися заховати артилерійську установку під маскувальною сіткою серед дерев, але українські військові вистежили її та атакували.