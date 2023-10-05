ЗСУ взяли в полон групу росіян за допомогою дрона: окупанти намагалися вбити своїх же

Російські війська обстріляли з міномета товаришів по службі, які вирішили здатися на милість ЗСУ, один із них загинув унаслідок вибуху.

Українські військові переконали російських солдатів під Андріївкою здатися, озвучивши їм пропозицію за допомогою дрона. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Солдати 3-ї окремої штурмової бригади України розповіли журналістам, що після того, як вони відбили більшу частину села, деякі російські солдати все ще ховалися в будинку. Українці хотіли, щоб окупанти залишилися живими, щоб пізніше обміняти їх на своїх товаришів, тому вирішили відправити їм повідомлення. Командир батальйону бригади на позивний "Сліп" записав аудіоповідомлення і спрямував до будинку дрон із динаміком.

"Російські військовослужбовці, ваші командири вбиті. Ви оточені. Ми пропонуємо вам шанс здатися. У вас буде їжа і вода, вас не будуть катувати та ви підете на обмін. Даємо вам 10 хвилин для рішення, а якщо відмовитеся, ви будете знищені", — таким було повідомлення з дрона.

Російські солдати, які здаються в полон, під Андріївкою Фото: Скриншот

Незабаром після того, як повідомлення було доставлено, троє російських солдатів вийшли зі свого укриття і пішли з піднятими руками. Але коли українські бійці підійшли, то росіяни відкрили вогонь із міномета, убивши одного зі своїх бійців. У 3-ій штурмовій бригаді припускають, що окупанти вирішили накрити одним ударом і капітулянтів, і бійців ЗСУ. На щастя, всі інші, зокрема й українські солдати, залишилися живі.

Пізніше воїни показали унікальні кадри, зняті в Андріївці камерою GoPro. У бригаді розповіли, що ЗС РФ намагалися стримувати наступ Сил оборони за допомогою мінометного обстрілу.

Раніше Фокус повідомляв, що звільнення Андріївки, яке має важливе значення для подальшого просування на Бахмут, підтвердив Генштаб ЗСУ. Додали, що українські бійці проводять наступальну операцію в районі Вербового Запорізької області на Мелітопольському напрямку і продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення і завдавати ураження по тилах ворога на Херсонському напрямку.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті повідомили, що за словами представника Східної групи військ Іллі Євлаша, ЗСУ змусили окупантів відійти з позицій біля Миньківки та Дубово-Василівки біля Бахмута.