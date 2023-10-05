Якою стане Земля у XXII столітті: АІ "намалював" роман культового фантаста Лема (фото)
Польський письменник Станіслав Лем передбачив створення віртуальної реальності та штучного інтелекту у своєму романі "Повернення з зірок".
Журналісти доручили моделі штучного інтелекту DALL-E 3 від OpenAI проілюструвати науково-фантастичний роман культового польського письменника Станіслава Лема "Повернення з зірок". Результати його роботи опублікували на сайті Liga.Tech.
У жовтні 2023 року компанія Microsoft запустила нейромережу для генерації зображень DALL-E 3 у чаті Bing Chat і Bing.com/create, що працює безкоштовно. За твердженням творців нейромережі, модель дає змогу створювати зображення з високою деталізацією та вдосконаленою якістю, на яких з високою точністю відображаються людські обличчя, малюнок шкіри та текст. Якість роботи DALL-E 3 можна оцінити завдяки зображенням нижче.
Станіслав Лем, який народився 1921 року у Львові, що входив на той час до складу Польщі, у своїх науково-фантастичних романах передбачив багато чого з того, що ми бачимо та чим користуємося сьогодні — аудіо- та електронні книжки, сповільнення прогресу досліджень космосу, створення віртуальної реальності та штучного інтелекту.
Проблема технологічної утопії порушується і в романі "Повернення з зірок". Автор розповідає історію астронавта, який повернувся на Землю з космічної експедиції у XXII століття. Для нього експедиція тривала лише одне десятиліття через релятивістське уповільнення часу, а на Землі тим часом минуло 127 років. Роман було вперше опубліковано польською мовою 1961 року.
Пізніші його роботи розповідають про утопічне суспільство та небезпеки розвитку технологій. Один із найвідоміших його романів "Соляріс" розповідає про розумний океан і проблеми взаєморозуміння з інтелектом, відмінним від людського.
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