У Мінцифри придумали, як захищатимуть права людини у сфері ШІ: показали план

З огляду на те, що Україна стрімко розвивається, як цифрова держава, виникла потреба в існуванні безпечного діджитал-середовища як для бізнесу, так і для кожного громадянина.

В Україні з'явилася "дорожня карта", яка найближчими роками регулюватиме сферу штучного інтелекту в Україні. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в суботу, 7 жовтня.

За словами Федорова, йдеться про кроки, які дадуть змогу українським компаніям у сфері ШІ конкурувати з європейськими, залучати інвестиції та напрацювання, а також зробити цифрове середовище безпечним для людини.

"Штучний інтелект — невідворотний тренд. Тому Україні потрібні чіткі правила, щоб розвивати бізнес і захистити права людини у взаємодії з ШІ", — написав віцепрем'єр-міністр.

Глава профільного міністерства пояснює, що його відомство не прагне регулювати ринок ШІ. Натомість воно хоче знайти баланс між інтересами бізнесу та забезпеченням належного рівня захисту громадян від ризиків, які несе ШІ.

"Дорожня карта" регулювання ШІ: що про неї відомо

Документ базується на bottom-up підході. Він передбачає поетапний рух від меншого до більшого — від позазаконодавчих механізмів для підготовки галузі — до впровадження закону, тоді коли інструменти для підготовки будуть надані учасникам ринку, а вже наявні підходи захисту прав і свобод громадян будуть недостатніми.

Цілі регулювання ШІ в Україні

підтримка конкурентоспроможності бізнесу та забезпечення доступу до глобальних ринків забезпечення доступу до глобальних ринків;

розвиток бренду України як цифрової нації в галузі ШІ;

захист прав людини від ризиків розробки та використання систем зі штучним інтелектом;

створення та підтримання культури спів- і саморегулювання у сфері штучного інтелекту в Україні;

інтеграція в європейський ринок та імплементація стандартів ЄС як частина загального євроінтеграційного треку України.

Реалізація "дорожньої карти" включає два етапи. Під час першого бізнесу надають інструменти для підготовки до майбутнього регулювання ШІ. Від оцінки впливу технології на права людини — до підписання добровільних кодексів поведінки. Також будуть опубліковані рекомендації та Біла книга для відповідей на запитання про те, що робити просто зараз і чого очікувати в майбутньому.

Другий етап — ухвалення закону, аналогічного європейському AI Аст. Це дасть змогу створити ідентичні правові режими з ЄС у сфері ШІ, спростити співпрацю з європейськими партнерами та залучити інвестиції.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що Міноборони США хочуть довірити ШІ складати військові плани. Американські дослідники вважають, що потрібно освоїти інструменти штучного інтелекту до того, як це зробив Китай або інша країна, але не пускати його до зброї.

А на початку серпня ми писали про те, що один з українських банків хоче запустити ШІ для обслуговування клієнтів. Основна вимога до розробників — "навчити" штучний інтелект швидко відповідати на запити і зберігати банківську таємницю.