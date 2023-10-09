Протистоїть ворожим дронам і РЕБам: розробники показали новітній пеленгатор для ЗСУ (фото)

Портативний пристрій, який військові можуть переносити вручну, "працює" по таких цілях, як дрони або засоби зв'язку, ретранслятори та засоби радіоелектронної боротьби.

В Україні створили пеленгатор ETER, який може перехоплювати сигнали ворожих дронів і деякі пристрої, що випромінюють радіохвилі. Про це розповів співзасновник IT-компанії Falcons Єгор в інтерв'ю dev.ua, яке було опубліковано в понеділок, 9 жовтня.

Команда виготовила вже понад 10 комплексів пеленгаторів ETER, які волонтери передали деяким підрозділам ЗСУ на фронт. Наразі стартап проходить процедуру отримання допуску до експлуатації, щоб мати можливість отримувати держзамовлення.

"Необхідність створення пеленгатора була продиктована сучасними вимогами війни та народилася під час виконання бойових завдань. Сучасні війни такого складу сил і засобів ще не бачили", — сказав журналістам співзасновник IT-компанії.

Необхідність створення пеленгатора була продиктована сучасними вимогами війни

Він також додав, що Falcons зі своєю розробкою — пеленгатором ETER — на щорічній конференції IT Arena 2023, яка відбувалася на початку жовтня у Львові, посіла третє місце.

Технічні характеристики пеленгатора ETER

тип пристрою — портативний (можна переносити пішки або встановлювати стаціонарно);

функції — перехоплення пристроїв, що випромінюють радіосигнали; визначення ділянки, з якої надходять сигнали;

робочі цілі — дрони або засоби зв'язку, ретранслятори та засоби радіоелектронної боротьби;

склад — 3 пеленгатори, радіомодуль, система зв'язку і система автономного живлення, установчі комплекти для встановлення антенно-фідерних систем (за необхідності);

ціна — $25 тис.

Пеленгатор можна переносити пішки або встановлювати стаціонарно

Falcons — це військово-технічна компанія, що виробляє програмне та апаратне забезпечення для національної оборони. Основним продуктом є пеленгатор наземного базування ETER.

Кілька пеленгаторів уже закупили волонтери і передали українським бійцям на фронт

У вересні ми писали про те, як в Україні створюють і застосовують антидронові рушниці. Вони працюють на відстані до 3-х кілометрів. Цього достатньо оператору дрона, щоб або почути безпілотник, або побачити його і застосувати техніку.

А наприкінці липня стало відомо, що Україна розробила власні системи ППО середньої дальності. Для нової установки, як зазначили у Верховній Раді, також розробили снаряди. Наразі система протиповітряної оборони успішно проходить випробування.