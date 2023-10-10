Спеціально для веганів: ресторатори навчилися друкувати "лосось" на 3D-принтері

Така технологія, за твердженням експертів, допомагає заощадити 95% води, а друкують лосося з білків грибів.

Виробник продуктів харчування Revo Foods почав продаж у супермаркетах Відня особливого філе лосося, роздрукованого на харчовому 3D-принтері з білків грибів. Про це повідомляє портал Heise.

Як уточнює виробник, їхнє незвичайне філе лосося є веганською стравою й у своєму складі не містить риби. Однак технологам вдалося зберегти практично весь склад вітамінів, мінералів та інших корисних компонентів, яким славиться справжній лосось.

Подібний штучний процес, за твердженням компанії, дає змогу дбайливіше ставитися до екології та не шкодити лососеві, допомагаючи, до того ж заощадити близько 80% відсотків CO2 і 95% прісної води. Калорійність і жирність роздрукованого продукту відповідають рибному філе, а вміст вітамінів аналогічний натуральному філе лосося. Однак вміст білка нижчий: 9,5 г замість приблизно 18 г на 100 г справжнього філе.

Зовнішньо надрукований лосось не відрізняється від справжнього Фото: Revo Foods

У списку інгредієнтів для 3D-друкованого філе можна знайти грибні та соєві білки, вітаміни, а також численні сполучні речовини та добавки. Інгредієнтам надається реалістична форма за допомогою 3D-принтера. Барвники забезпечують відповідне забарвлення. Revo Foods отримала 1,5 мільйона євро у вигляді фінансування від Євросоюзу на свій розвиток. Спільно зі шведською компанією Myocorena було розроблено процес, за якого грибкові білки складають основу волокнистої структури.

Склад філе лосося, яке роздруковано на 3D-принтері Фото: Revo Foods

Робін Сімса, генеральний директор Revo Foods, насамперед хоче сприяти розробці альтернатив морепродуктам у найближчому майбутньому, але вважає, що його технологія може бути застосована і до багатьох інших продуктів харчування. Поки що невідомо, чи зможуть такі 3D-продукти переважати та зайняти значну частку ринку, попри високу ціну (філе 130 г коштує 7 євро), кажуть експерти в галузі продуктів харчування.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ отримали спеціальні 3D-принтери за $1 млн. Тепер наші бійці зможуть друкувати необхідні дрібні запчастини для техніки прямо на фронті. Це значно полегшить логістику і героям не доведеться чекати доставки з тилу.