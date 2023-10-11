"Коли ми плюс — у ворога мінус": для ЗСУ закупили 5 тис. FPV-дронів (відео)

Зібрати 235 мільйонів гривень для закупівлі безпілотників на фронт вдалося за три дні.

Перші 5 тисяч FPV-дронів для українських військових уже прибули в країну. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав на своїй сторінці у Facebook у середу, 11 жовтня.

Політик уточнив, що тільки за три дні на безпілотні літальні апарати для бійців Збройних сил України вдалося зібрати 235 млн гривень. Це був спільний збір ініціативи UNITED24 і фонду "Повернись живим".

"Далі дрони доповнять боєприпасами українського виробництва і передадуть Силам оборони. Загалом FPV-дронів буде 10 тисяч. Коли ми плюс — у ворога мінус", — написав Федоров.

Зазначимо, що паралельно з цією ініціативою волонтери та "Фонд Сергія Притули" готуються придбати та передати українським військовим на фронт "загадкові" вітчизняні безпілотники "Морок". Для бійців ЗСУ хочуть закупити 100 безпілотних літальних апаратів літакового типу "Морок". Один такий дрон коштує приблизно 1,75 млн грн. Загалом волонтери оголосили збір на 175 млн грн. Його вони назвали "Можемо повторити", відсилаючи до однойменного гасла, під яким Росія погрожувала іншим країнам військовим конфліктом.

"Потреба в безпілотниках залишається. Військові просять нас ще. Тож, "можем павтарить". А завдяки особливостям БПЛА "Морок", повтор для ворога очікується дуже яскравим і несподіваним", — написали волонтери.

Нагадаємо, на початку жовтня ЗСУ отримали унікальні дрони Autel EVO MAX 4T. Безпілотники допоможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об'єкти росіян завдяки штучному інтелекту. Він автоматично визначає різні типи цілей, відстежує їх на великій висоті та передає дані. Далі працюють ударні коптери та артилерія.

А на початку серпня українські військові отримали "розумні" системи SurveilSPIRE з дронами. Вони являють собою вежі спостереження, які можна завантажити на причепи і швидко доставити в призначені військові зони.