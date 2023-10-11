Смартфони оснастять функцією самовідновлення дисплея: коли з'явиться ця технологія

До 2028 року, за прогнозами аналітиків, виробники скел дисплеїв або виробники смартфонів обов'язково оснастять свої пристрої подібним функціоналом.

Аналітична компанія CCS Insight, яка досліджує технологічну галузь, прогнозує, що до 2028 року на ринок вийдуть смартфони із самовідновлюваними екранами, що відновлюються від подряпин. Про це пише портал Tech Spot.

Технологія працюватиме завдяки використанню нанопокриття на поверхні екрана, вважають аналітики. Якщо дисплей подряпаний, покриття вступить у реакцію з повітрям, утворюючи нове скупчення матеріалу, що заповнює відмітину.

Звісно, ця технологія не зможе усунути великі видимі тріщини, але вона має бути в змозі видаляти подряпини, які з'являються на телефонах під час носіння їх у кишенях або під час повсякденного використання, наприклад, разом із ключами. У компанії CCS Insight впевнені, що, або виробники смартфонів, або виробники скла, випустять самовідновлювані екрани до 2028 року.

LG Flex 2 мав технологію захисту від дрібних подряпин Фото: LG

Втім, журналісти порталу Tech Spot нагадують, що подібну ідею вже намагалася впровадити компанія LG ще у 2013 році. В її модельному ряду був смартфон LG Flex, який виправляв дрібні подряпини на задній кришці корпусу. Справлятися вдавалося тільки з найдрібнішими подряпинами й загалом технологія не набула популярності. Та ж технологія використовувалася в G Flex 2 випуску 2015 року. Але, як зазначають Tech Spot, результат не сильно вражав: на затирання подряпин йшли години, а часто технологія взагалі не працювала.

Патент Motorola на самовідновлювальний дисплей Фото: techspot.com

У 2017 році було виявлено патент Motorola, в якому описувалося використання "полімеру з пам'яттю форми", матеріалу, здатного відновлювати ушкодження, змінюючи свою форму за допомогою термоциклінгу (швидкої зміни температури). Стосовно верхньої частини екрана тепло може забезпечуватися самим телефоном. Навіть Apple була залучена в це. У 2020 році компанія з Купертіно отримала патент на складаний iPhone із самовідновлюваним дисплеєм. Але все це поки не принесло конкретних результатів.

Раніше Фокус повідомляв, що американці довелося змінити ім'я через звичайний iPhone. Смартфони її друзів просто божеволіли: щойно вони зверталися на ім'я до своєї подруги, в їхніх телефонах активувався голосовий помічник Siri.