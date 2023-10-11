AMD боротиметься з NVIDIA за штучний інтелект: куплено особливий стартап Nod.ai (відео)

Команда стартапу допоможе кращій адаптації продуктів AMD для великих мовних моделей і штучного інтелекту.

Компанія AMD, яка відома своїми процесорами та графічними картами, оголосила про придбання в галузі штучного інтелекту Nod.ai, що має допомогти виробнику напівпровідників надавати кращі послуги для клієнтів, які прагнуть розробляти продукти на основі штучного інтелекту. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

У пресрелізі наголошується, що купівля Nod.ai приверне в AMD досвідчену команду, яка розробила провідну в галузі програмну технологію, що прискорює розгортання рішень штучного інтелекту, оптимізованих для прискорювачів центрів обробки даних AMD Instinct, процесорів Ryzen AI, процесорів EPYC, SoC Versal і Radeon.

Купівля Nod.ai допоможе популяризувати прискорювач AMD Instinct MI300 Фото: Скриншот

Як зазначають експерти порталу The Decoder, основна причина придбання цього популярного стартапу, що надає продукти з відкритим вихідним кодом, у прагненні AMD хоч якось наздогнати NVIDIA у сфері штучного інтелекту. Річ у тім, що практично всі компанії, які так чи інакше працюють у сфері ШІ, користуються графічними прискорювачами від NVIDIA, зокрема активно закуповують модель H100 за ціною в $40 тис. за штуку.

NVIDIA H100 використовують усі провідні компанії з розробки ШІ Фото: NVIDIA

Завдяки успіхам у сегменті ШІ компанія NVIDIA змогла збільшити свій прибуток за минулий рік на 100% водночас як прибуток AMD знизився на 18%, попри наявність у лінійці виробника рішень для розробки нейромереж.

Видання зазначає, що в стартапі Nod.ai розробили програмне забезпечення для автоматизації SHARK. Ця платформа для високопродуктивного машинного навчання забезпечує ефективну реалізацію моделей штучного інтелекту в різних продуктах AMD — від центрів обробки даних до периферійних пристроїв і кінцевих точок. Завдяки SHARK скорочується трудомістка ручна оптимізація.

Експерти видання зазначають, що подібний хід AMD може спрацювати. Річ у тім, що обладнання NVIDIA дороге, а прискорювачів штучного інтелекту не вистачає. Такі великі компанії, як Microsoft і OpenAI, шукають альтернативи, зокрема думають про виробництво власних процесорів для ШІ. Якщо AMD запропонує компаніям у сфері ШІ гідну за ціною і можливостями альтернативу, то зможе наздогнати свого головного конкурента.

Майбутні продукти NVIDIA для штучного інтелекту Фото: NVIDIA

Однак, як зазначають у The Decoder, у компанії NVIDIA не збираються на це чекати та на нещодавній презентації для інвесторів повідомили, що планують перейти на щорічні випуски нового обладнання для штучного інтелекту, анонсувавши появу прискорювачів Hopper GH200 та Blackwell GB200 з 2024 до 2025 року, а графічного процесора GX200.

Презентація AMD Instinct MI300 для навчання великих мовних моделей

Раніше Фокус повідомляв, що Китай залишиться без чіпів для ШІ від NVIDIA. Міністерство торгівлі вимагатиме спеціальну ліцензію для поставок процесорів NVIDIA за кордон.