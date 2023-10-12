Спалахнув як свічка: на Донбасі FPV-дрон знищив танк окупантів (відео)

Дрон скинув боєприпас у відкритий люк танка, який змусив детонувати боєкомплект броньованої машини.

Бійці 8-го полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ім. Князя Ізяслава за допомогою безпілотного літального апарату знищили танк окупантів у Донецькій області. Князя Ізяслава за допомогою безпілотного літального апарата знищили танк окупантів у Донецькій області. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці полку у Facebook у середу, 11 жовтня.

На початку відео український військовий виніс із бліндажа FPV-дрон із прикріпленим боєприпасом. Безпілотник злетів і попрямував до своєї мети. Дрон завис над відкритим люком танка ЗС РФ і скинув туди свій вантаж. Відразу ж пролунав вибух і танк охопило полум'я. Після цього бронемашина спалахувала ще кілька разів, оскільки в неї детонував боєкомплект. З висоти пташиного польоту детонація боєприпасів нагадувала феєрверк.

"Черговий "підпал" від операторів ССО. Чим далі, тим гарантовано більше ставатиме пожеж в окупантів", — підписали військові відео.

Бійці додали, що в бою використовують усе, що є на озброєнні та вже стали асами в пілотажі FVP-дронів.

Нагадаємо, 10 жовтня рота "Ахіллес" ефектно знищила два танки росіян. Ударні безпілотники скинули кілька боєприпасів на два танки Т-80Б, у кожному з яких перебувало по три члени екіпажу. Броньовані машини запалали після перших же скидань боєприпасів.

А днем раніше стало відомо про те, що дрони ЗСУ вдало пополювали на техніку окупантів. Безпілотники "Армії дронів" позбавили окупантів САУ, гармат, систем протиповітряної оборони та радіотехнічного обладнання.