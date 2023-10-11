Стерли з лиця землі: HIMARS і SHARK розправилися з розрахунком безпілотників ЗС РФ (відео)

Український дрон SHARK вистежив окупантів із російським безпілотником Supercam S350, а реактивна установка HIMARS "відпрацювала" по них снарядами GMLRS.

Related video

Українські військові за допомогою реактивної установки М142 HIMARS знищили розрахунок російських безпілотників біля села Кутузівка (Запорізька область). Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі СтратКом ЗСУ у вівторок, 10 жовтня.

Розпочав операцію з ліквідації противника український безпілотний літальний апарат SHARK. Він провів повітряну розвідку, щоб артилеристи змогли максимально точно завдати удару. На кадрах, переданих бійцям ЗСУ безпілотником, було видно розрахунок окупантів, які біля машини згортали свій БПЛА літакового типу. Портал "Мілітарний" пише про те, що це був Supercam S350.

Після розвідки обстановки бійці ЗСУ вдарили по розрахунку окупантів снарядами GMLRS. Дрон SHARK, який весь цей час продовжував своє спостереження, показав, як машину російських військових огорнув густий дим. Після того, як він розсіявся, стало видно, що транспортний засіб догорає разом із безпілотником. Разом із технікою під час вибуху також було ліквідовано і російських солдатів.

Що відомо про безпілотник Supercam S350, який вразили ЗСУ

Дрон виробляє російська компанія компанії "Безпілотні системи". БПЛА оснащений парашутом, завдяки якому відбувається посадка, а запуск можливий за допомогою еластичної або пневматичної катапульти. Політ може здійснюватися у двох режимах: автоматичному або напівавтоматичному. Як корисне навантаження безпілотник несе фотокамеру 20/24/42/60 Мпікс, тепловізор і/або HD-відеокамеру з 10/33-кратним оптичним зумом, можливістю поєднання і лазерним цілевказівником. Є на борту мультиспектральна камера, сенсор вимірювання радіаційного фону, лазерні газоаналізатор і сканер. З додаткового обладнання зазначено модуль автоматичного супроводу й утримання цілі, 2- або 3-системний, двочастотний приймач геодезичного класу, широкосмуговий захищений відеоканал із дальністю передавання даних 50-100 км, а також командно-телеметрична радіолінія з можливістю режиму роботи ППРЧ.

Так виглядає російський безпілотник Supercam S350, який знищили українські військові

Технічні характеристики Supercam S350:

розмах крил — 3,2 м;

час польоту — близько 4,5 год;

швидкість — від 65 до 120 км/год;

радіус дії зв'язку — 70-100 км;

дальність дії відеоканалу — до 50-100 км;

дальність польоту — максимум 240 км;

злітна вага — максимум 11,5 кг;

висота польоту — 150 — 5000 м.

Що може український дрон Shark

Це розвідувальний безпілотний комплекс, створений компанією Ukrspecsystems для спостереження і коригування вогню. БПЛА обладнаний високонадійним модулем зв'язку (шифрування AES256), що дає йому змогу заглибитися в тил противника до 80 км в умовах дії РЕБ. Оптико-електронний комплекс спостереження Full HD з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим 3х цифровим зумом дає змогу вести спостереження на відстані до 5 км від безпілотника до об'єкта.

Shark поєднує випробувані війною технології та досвід використання в бойових умовах великих оперативно-тактичних безпілотників серії PD-1 і PD-2. Дрон запускається з катапульти і має оперативну дальність до 80 км, піднімаючись на висоту до 3000 метрів. Його максимальна швидкість — 130 км/год, крейсерська — 75 км/год, швидкість звалювання — 60 км/год. Посадка здійснюється за допомогою парашута.

Переваги БПЛА Shark

розумна електронна передпольотна перевірка перед польотом;

автоматичне планування місії та заходів безпеки, включно з автоматичним поверненням додому і можливістю екстреної посадки;

трансляція даних у реальному часі;

налаштування навігації за маршрутними точками, а також підтримка коригування маршруту під час польоту;

рухома онлайн-карта, що рухається;

ідентифікація та аналіз цілі.

Ці безпілотники здатні протягом тривалого часу коригувати великокаліберну артилерію, стійкі до засобів РЕБ і складних погодних умов. З однієї станції можна керувати одразу кількома БпЛА, які здатні працювати в складних погодних умовах.

Щоб знищити ворожий безпілотний розрахунок, ЗСУ застосували безпілотник Shark Фото: Скриншот

Технічні характеристики українського БПЛА Shark

розмах крил — 3,4 м;

дальність дії зв'язку — 60 км;

тривалість польоту — понад 4 год;

максимальна швидкість польоту — 150 км/год;

час розгортання — 15 хв.

Нагадаємо, 10 жовтня ми писали про те, що дрон "Пегас" розправився з технікою ЗС РФ. Результативну атаку за допомогою безпілотника-камікадзе український оператор здійснив недорогим FPV-дроном із крафтовим ім'ям "Steel front". Щоб захиститися від українських дронів, окупанти спорудили над вежею танка захисну конструкцію, яка в просторіччі називається "мангал". Однак оператор дрона спрямував "Пегас" для атаки в найбільш вразливу частину бронетехніки.

А в середині вересня на Донбасі FPV-дрон розправився з ворожим танком Т-72Б3. Йому не допоміг навіть захисний "мангал". Результативну атаку за допомогою безпілотника-камікадзе український оператор здійснив неподалік селища Керменчик Донецької області на Старомлинівському напрямку.