Україна зацікавилася дроном SARISA SRS-1A: він може знищувати бронетехніку ворога (відео)

Дрон можна оснастити різними ракетами, а так само використовувати для забезпечення логістики бойових підрозділів на лінії фронту.

Грецький стартап Spirit Aeronautical Systems представив на військовій конференції AUSA в США свій новий ударний квадрокоптер SARISA SRS-1A оснащений ракетною установкою для знищення бронетехніки. Про це повідомляє Breaking Defense. Представники стартапу заявили на конференції, що квадрокоптер із французькою ракетною установкою RL275-1S від компанії Thales вже викликав підвищений інтерес з боку України та інших країн.

"Це унікальна система. Ракети зазвичай запускають з великих вертольотів, таких як "Апачі" і "Кобра". Ми пропонуємо альтернативне і незрівнянно дешевше рішення цього завдання, — розповів Breaking Defense віцепрезидент з технологій SAS Фотіс Кампіотіс. — Це чудова зброя, оскільки вона справді може уразити ціль з високою точністю на відстані менше одного метра і на відстані до кількох кілометрів".

За словами Кампіотіса, успішні пускові випробування ракети було проведено раніше цього літа за підтримки французької компанії Thales. Квадрокоптер повністю готовий до промислового випуску і чекає на перших замовників, підкреслюють у компанії.

Віцепрезидент компанії додав, що дрон підтримує будь-який тип зв'язку: радіокерування в межах прямої видимості, а також супутниковий зв'язок з оператором. Крім того, SARISA SRS-1 A може бути оснащений однією або двома пусковими установками ракет HYDRA 70 діаметром 2,75 дюйма/70 мм. Квадрокоптером можна керувати або за допомогою великої станції управління виробництва SAS для складніших операцій, або за допомогою невеликого стандартного контролера.

Однак цей потужний квадрокоптер здатний не тільки знищувати техніку ворога, а й займатися доставкою всього необхідного на поле бою. Наприклад, скидати припаси, медикаменти або амуніцію для бійців просто на лінії фронту.

Раніше Фокус повідомляв, що ізраїльська компанія UVision, яка відома в Україні своїми баражувальними боєприпасами сімейства Hero, оголосила про запуск у виробництво дронів-камікадзе Hero-90 — моделі середнього класу. Дрон оснащений боєзапасом на 1,5 кілограма і летить на відстань до 40 кілометрів.