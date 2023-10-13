Перетворили на феєрверк: під Авдіївкою дрони ЗСУ знищили танки окупантів (відео)

Для того, щоб вразити бронетехніку противника, українські бійці застосували безпілотники з системою скидання боєприпасів.

Воїни Збройних сил України за допомогою безпілотних літальних апаратів знищили під Авдіївкою (Донецька область) щонайменше два танки. Відповідне відео опублікував Павло Петриченко — молодший сержант 59-ї бригади імені Якова Гандзюка — у своєму Telegram-каналі в четвер, 12 жовтня.

Перший танк, який стояв на ґрунтовій дорозі й уже димів, українські воїни "добили" за допомогою дрона з системою скидання. Оператор спрямував його до цілі, безпілотник завис над бронетехнікою і вразив її в районі башти вогнеприпасом. У цей момент із танка повалив густий дим.

На іншому кадрі зображено вже два танки ЗС РФ. Вони їхали один за одним, причому на броні першого вже палахкотіло полум'я: його встиг вразити боєприпас. Перший танк, проїхавши кілька метрів, зупинився і почав готуватися до розвороту. Однак у ті ж секунди стався потужний вибух, який розніс техніку противника. У коментарях під опублікованим відео українці припустили, що у танка після ураження боєприпасом із дрона вибухнув боєкомплект. Інша група користувачів інтернету вважає, що бронетехніка ЗС РФ наїхала на міну.

"59-та бригада бореться на фланзі Авдіївки. Піхота, FPV і мавіки (китайські коптери Mavic, — ред.) творять у ці дні чудеса на всьому напрямку", — підписав відеокадри Павло Петриченко.

Нагадаємо, 12 жовтня військові показали битву "Пегаса" з технікою ЗС РФ. На відеокадрах оператор безпілотника направив дрон-"самогубця" до легкої цілі — бронетехніки ЗС РФ. Російські військові замаскували її гілками із зеленим листям. Однак українські захисники все одно вчасно помітили на дорозі бронемашину.

Цього ж дня ми писали про те, що ЗСУ застосували на фронті незвичайні FPV-дрони. Коптери, найімовірніше, були оснащені досить великою осколково-фугасною бойовою частиною з готовими елементами ураження. З огляду на те, як розлетілися осколки після вибуху, можна припустити, що зона ураження поліпшеної версії дрона-самогубця становила десять на десять метрів.