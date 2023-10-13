Стане в пригоді поліції та спецназу: Sig Sauer навчила дрон стріляти з пістолета P365 (відео)

FPV-дрони з пістолетами стануть у пригоді для звільнення заручників або збережуть життя правоохоронцям, а також допоможуть знешкодити противника, який сховався в укритті.

Легендарний виробник зброї Sig Sauer вирішив поекспериментувати з дронами та встановив на квадрокоптер iFlight ProTek60 Pro свій пістолет P365 для допомоги поліції та спецслужбам у їхній роботі. Про це повідомляє портал The Drive.

Компанія зазначає, що зважилася на подібний симбіоз через те, що саме дрони сьогодні є одним із головних інструментів у правоохоронних органів і військових. Подібну модифікацію можуть успішно використовувати невеликі підрозділи або навіть одна людина.

Sig Sauer представили на з'їзді Асоціації армії США (AUSA) ще один безпілотник від компанії Lumenier. І якщо на iFlight ProTek60 Pro пістолет кріпиться зверху, то на дроні Lumenier інженери вирішили розмістити його знизу. Затвор і спусковий гачок керується за допомогою спеціального сервоприводу. У дронах використовується звичайна, не модифіковані версії пістолетів P365 і P365XL, які доступні в продажу в усьому світі й дуже популярні в США.

На безпілотник Lumenier пістолет прикріпили знизу Фото: the drive

Оператор керує цими дронами через пульт, а камери показують йому зображення в режимі реального часу. Націлювання відбувається завдяки вбудованому лазерному прицілу. Інженери стверджують, що віддача під час пострілу з пістолета має незначний вплив на стійкість квадрокоптера.

Експерти The Drive зазначають, що озброєні квадрокоптери можна використовувати для розвідки, особливо в щільному міському середовищі, де буває складно просто зазирнути за кути або всередину будівель. Тоді в операторів буде можливість негайно вступити в бій із будь-яким ворогом, на якого вони можуть наштовхнутися. Навіть маючи лише пістолет, такий озброєний дрон може запропонувати додатковий спосіб вразити супротивника, який перебуває в укритті.

Крім того, комбінація пістолета і квадрокоптера може виявитися корисною під час порятунку заручників та інших локальних сценаріїв боротьби з тероризмом і правоохоронної діяльності. Вони часто відбуваються всередині будівель або інших замкнутих просторів.

Раніше Фокус повідомляв, що представлена бездротова платформа Quaze DSTOW. Її встановлюють у будь-яке зручне місце, навіть на броньовик, і вона дає змогу підживити акумулятори одразу кількох безпілотників.