Вражаюча утилізація: дрон ЗСУ уразив російську САУ "Мста-С" за $3 млн (відео)

Броньована техніка в районі селища Керменчик обстрілювала позиції українських бійців, але була підірвана разом з екіпажем.

Бійці підрозділу Shadow за допомогою FPV-дрона знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С". Відповідне відео опублікував головний редактор медіа "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 13 жовтня.

Артилерійську установку українські воїни помітили біля селища Керменчик Донецької області. Ба більше, виявилося, що саме з цього квадрата техніка противника вела вогонь по позиціях Збройних сил України. Оператор безпілотника спрямував дрон до цілі й техніка успішно вразила "Мста-С". Через кілька секунд після удару почалася детонація боєкомплекту, бронетехніку охопив вогонь, а в небо піднявся стовп густого диму. Екіпаж САУ був ліквідований разом із нею.

"Вражаюча утилізація російської САУ "Мста-С" з найпотужнішою детонацією боєкомплекту підрозділом Shadow за допомогою FPV-дрона", — підписав Юрій Бутусов відеокадри.

Що відомо про САУ "Мста-С"

Самохідна гаубиця призначена для знищення тактичних ракетних засобів і далекобійної артилерії супротивника, ліквідації живої сили, вогневих засобів і бойової техніки на марші, в місцях зосередження і в опорних пунктах. Техніка також може руйнувати пункти укріплення та оборонні споруди. Виробляється серійно з 1986 року на Уральському заводі транспортного машинобудування (Єкатеринбург, РФ).

САУ виконана за баштовою схемою. Корпус машини за геометрією нагадує корпус танка Т-72. Для захисту техніки від високоточної зброї використовують спеціальний комплект "Накидка", який зменшує видимість САУ в радіолокаційному та тепловому діапазонах.

Технічні характеристики САУ "Мста-С"

екіпаж — 5 осіб;

бойова маса — 42 тис. кг;

довжина корпусу — 6 м;

ширина корпусу — 3,6 м;

висота — 3 м;

потужність двигуна — 840 к.с;

швидкість — 60 км/год;

дальність стрільби — до 28,9 км;

калібр — 152 мм;

озброєння — гармата 152-мм 2А64, кулемет 12,7-мм НСВТ;

швидкість стрільби — 7-8 вис/хв;

ціна — близько $3 млн.

Нагадаємо, 10 жовтня ми писали про те, як дрон TORO спопелив САУ "Гіацинт". Техніку російські військові намагалися замаскувати в посадці. Однак дрон TORO успішно виконав бойове завдання і влучив броньовану техніку противника у вразливе місце. Після цього безпілотник-розвідник, що працює в парі з FPV-дроном, показав результат атаки. Після удару САУ "Гіацинт" охопило полум'я та огорнуло димом.

А на початку жовтня FPV-дрон ефектно знищив російську САУ "Гвоздика". Свою САУ російські окупанти сховали серед дерев у посадці та накрили маскувальною сіткою. Однак пілот FPV-дронів групи М2 все одно вирахував місце знаходження ворожої техніки й направив туди безпілотник-камікадзе.