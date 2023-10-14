Через російську криптовалютну біржу Garantex фінансують терористів ХАМАС, - WSJ

Через російську криптобіржу проводять більше транзакцій, ніж було до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Для РФ і інших угрупувань Garantex стала альтернативою після санкцій.

Криптобіржа Garantex передає десятки мільйонів доларів у криптовалюті бойовикам ХАМАС попри західні санкції. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Торік США наклали санкції на московську криптобіржу, щоб завадити спробам РФ обходити фінансову блокаду за вторгнення в Україну. Проте автори констатують, що через рік біржа Garantex процвітає. Згідно з даними торгів і джерел видання, росіяни продовжують користуватись криптобіржею. Зараз її роль збільшується, як глобальний канал для відмивання коштів та фінансування бойовиків.

Зазначається, що палестинські бойовики частково фінансували свій напад на Ізраїль напередодні початку бойових дій 7 жовтня. Цифрові гаманці Ісламського джихаду, які приєднались до ХАМАС, отримали 93 млн доларів через Garantex. У США ще у 2022 році Мінфін звітував, що прогалини в контролі за фінансовими злочинами на криптовалютних біржах можуть дозволити терористичним угрупуванням зловживати ними. Те саме казав міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.

РФ використовує криптобіржу для переведення рублів в інші валюти, це відбувається готівкою в офісах Garantex. Натомість вони отримують стейблкоїни, частина з яких привʼязана до долара США. Потім гроші можна вивести в готівку за кордоном за допомогою місцевої мережі партнерів.

За даними постачальника криптоданих Coinpaprika, у липні транзакції клієнтів на платформі склали близько 865 мільйонів доларів, що більш ніж утричі перевищує суму, яку вона обробила за місяць, коли на неї були введені санкції.

Графік операцій на біржі Garantex з січня 2022 року

У РФ не приховують, що використовують криптобіржу для розрахунків. У Мінфіні кажуть, що це є альтернативним шляхом для фінансування. До того ж альтернатив Garantex у Росії по суті немає. Binance нещодавно вийшов з ринку та продав свою частку у біржі Garantex.

Нагадаємо, 12 жовтня представник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що блокада Сектора Гази і дії ізраїльських військових у регіоні не можуть бути розцінені як акт терору.

14 жовтня ЗМІ писали, що США можуть відправити морпіхів в Ізраїль для посилення військ.