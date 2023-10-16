Абсолютний рекорд. "Армія дронів" підірвала понад 400 одиниць техніки РФ: яких саме

За допомогою безпілотників "Армії дронів" у районі Авдіївки ЗС РФ втратили системи РЕБ і ППО, артилерію і реактивну систему залпового вогню.

Українські військові встановили рекорд: за допомогою безпілотних літальних апаратів тільки за один тиждень знищили 428 одиниць російської техніки. Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в понеділок, 16 жовтня.

Він уточнив, що українські воїни особливо ефективно застосували безпілотники, відбиваючи масштабний наступ російських окупантів на Авдіївку (Донецька область). У результаті ЗС РФ втратили 101 гармату, 88 броньованих машин, 75 танків і багато іншого обладнання.

"Абсолютний рекорд від "Армії дронів". Спасибі нашим героям, які в надскладних умовах тримають оборону і активно вражають окупантів", — написав Михайло Федоров.

Які цілі вразили БПЛА з 9 по 16 жовтня

75 танків;

88 бойових броньованих машин;

52 самохідні артилерійські установки;

101 гармату;

2 системи протиповітряної оборони;

77 вантажівок;

30 одиниць радіотехнічного обладнання;

178 опорних пунктів;

13 складів БК;

206 бійців ЗС РФ;

2 міномети;

1 реактивну систему залпового вогню.

Знищена техніка ЗС РФ з 9 по 16 жовтня Фото: Telegram/Федоров

Нагадаємо, 10 жовтня ми писали про те, що дрони ЗСУ вдало пополювали на техніку окупантів. Безпілотники "Армії дронів" позбавили окупантів САУ, гармат, систем протиповітряної оборони та радіотехнічного обладнання.

А в другій половині вересня стало відомо про те, що дрони встановили новий рекорд зі знищення техніки ЗС РФ. Крім гармат, унаслідок атаки українських дронів російські військові не дорахувалися 41 танка, двох РСЗВ і 159 осіб особового складу.