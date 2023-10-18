Росія глушить GPS і зв'язок у Криму, захищаючись від США: як страждають жителі півострова

Комплекси РЕБ окупантів не можуть вибірково пригнічувати американські системи, тому виникають великі проблеми й в цивільному секторі.

Мешканці окремих районів Криму дедалі частіше й частіше залишаються без мобільного зв'язку та супутникової навігації через дію військових "глушилок" армії Росії, яка за допомогою засобів радіоелектронної боротьби намагається завадити супутникам і дронам США розвідувати ситуацію біля окупованого півострова. Про це у своєму великому матеріалі пише "Крим.Реалії".

Від самого початку нападу Росії на Україну зв'язок у Криму стає з кожним днем все гіршим і гіршим, зазначає видання. Останнім часом у прибережних районах півострова встановили десятки нових веж з антенами, які не завжди схожі на базові станції мобільного зв'язку, а найімовірніше є засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

На проблеми з прийомом GPS-сигналу постійно скаржаться таксисти Севастополя, які більше за інших страждають від відсутності зв'язку із супутниками, адже вони не можуть займатися перевезеннями пасажирів. Про відсутність супутникових сигналів пишуть у соцмережах і місцеві автомобілісти, повідомляє видання, а також пасажири міських автобусів і тролейбусів скаржаться, що перестав працювати додаток для відстеження громадського транспорту. Сервіс "Яндекс.Карти" пояснює, що інформації про рух транспорту в обраній області мапи немає, а застосунок "Розумний транспорт" під час завантаження видає повідомлення: "З технічних причин трансляцію тимчасово призупинено".

Російська система РЕБ "Поле-21", яка глушить зв'язок у Криму Фото: АрміяInform

Утім, як зазначає видання, глушити супутники та зв'язок на території анексованого Криму окупанти стали ще за кілька років до початку повномасштабного вторгнення. Ще 2019 року у звіті американської неурядової організації C4ADS вказувалося, що Росія використовує обладнання електронної війни для дезорієнтації системи супутникової навігації GPS. З технічної точки зору це може здійснюватися із застосуванням російського комплексу радіоелектронної боротьби "Поле-21". Цей засіб РЕБ дає змогу глушити сигнали супутникової навігації всіх наявних сьогодні систем — GPS, ГЛОНАСС, Galileo і Beidou. Система складається зі станції радіоперешкод Р-340РП, підключеної до передавальних антен стільникового зв'язку на вежах.

"Поле-21" можна вмикати в одному конкретному районі, в якому потрібно вимкнути супутникову навігацію. Технічних подробиць про саму систему не розголошують. Відомо тільки, що її розробкою займався Науково-технічний центр радіоелектронної боротьби. Система радіопридушення не здатна вибірково глушити якусь одну систему супутникової навігації, ставлячи перешкоди в усьому навігаційному частотному діапазоні, і саме тому місцеві жителі залишаються без зв'язку, зазначає видання.

Раніше Фокус розповідав, чому санкції не шкодять російським засобам РЕБ. Майор запасу ЗСУ заявив, що ворожі засоби РЕБ — "непогані", адже для їхньої роботи не потрібен штучний інтелект або інші "великі технології".