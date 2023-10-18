Мобілізація в Україні: чи зможуть чоловіки уникнути призову, якщо їх немає в реєстрі "Оберіг"

За словами заступника міністра оборони Наталії Калмикової, навіть якщо дані чоловіка відсутні в Реєстрі військовозобов'язаних, їх можуть узяти з інших джерел.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, запроваджені через військову агресію РФ. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки, які отримують повістки. Фокус розібрався, чи можуть чоловіки, які не отримали повістки, уникнути мобілізації, якщо їхні дані не внесені до електронного реєстру

Як електронний реєстр "Оберіг" отримає дані

Заступник міністра оборони Наталя Калмикова в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла, що якщо даних громадян призовного віку немає в Реєстрі військовозобов'язаних, то їх можуть узяти з інших реєстрів.

Які реєстри можуть використовувати для мобілізації

Законопроєкт № 10062, внесений до Верховної Ради України, уточнює, які реєстри нададуть інформацію для формування реєстру військовозобов'язаних. До них належать:

Єдиний державний демографічний реєстр;

Державний реєстр фізичних осіб — платників податків;

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб;

Відомча інформаційна система Державної міграційної служби.

Законопроєкт передбачає, що збір інших даних, крім зазначених у ньому, заборонений.

Які дані буде включено до реєстру

Новий закон розширить список даних у реєстрі військовозобов'язаних. Згідно із законопроєктом, до реєстру буде включено такі дані:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата і місце народження;

стать;

громадянство;

освіта;

професія;

сімейний стан;

адреса реєстрації та проживання;

номер телефону;

електронна пошта;

відомості про стан здоров'я;

відомості про військово-професійну підготовку;

відомості про трудову діяльність;

відомості про участь у бойових діях;

відомості про судимість.

Як уникнути мобілізації

Існує низка підстав для звільнення від призову на військову службу. До них належать:

вік (від 18 до 27 років);

стан здоров'я (наявність захворювань, що перешкоджають проходженню військової служби);

наявність дітей (від 3 до 18 років);

наявність інвалідності;

наявність вченого звання або наукового ступеня;

наявність статусу багатодітної сім'ї;

робота на підприємстві, що забезпечує оборону держави;

робота у сферах, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності населення в умовах воєнного стану;

наявність статусу військовослужбовця або військовозобов'язаного, який був призваний на військову службу за контрактом.

Якщо чоловік має одну з цих підстав, він може звернутися до ТЦК і СП за місцем проживання із заявою про звільнення від призову на військову службу.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін розповів, з якими захворюваннями можуть мобілізувати до лав ЗСУ.