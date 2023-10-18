Будуть тижнями "душити" ППО: інженери придумали, як ще краще застосовувати військові дрони

Нова технологія дасть змогу великим БПЛА заправляти, заряджати і навіть переозброювати маленькі прямо в повітрі без необхідності повертатися на базу.

20 вересня американські інженери випробували на полігоні Дагуей у штаті Юта вдосконалену технологію захоплення військовим безпілотником MQ-20 Avenger менших літальних апаратів. Подробиці тестів, а також їхнє значення компанія General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) розкрила на офіційному сайті.

Для випробувань інженери встановили у відсіку для корисного навантаження MQ-20 Avenger комерційні вертолітні рятувальні підйомники виробництва Breeze-Eastern. Під час польоту безпілотник розгорнув трос на достатню відстань, щоб "підчепити" інший безпілотник. До троса було прикріплено спеціальне механічне пристосування, яке слугувало маяком — воно передало дані про своє положення назад Avenger.

За задумом інженерів, прилад дає змогу дронам розраховувати своє точне положення щодо маяка, щоб наблизитися до троса і зачепитися за нього. Закріпившись, БПЛА складає крила і зупиняє двигун, продовжуючи слідувати за носієм на буксирі. Підйомник на борту великого безпілотника змотує трос і затягує апарат всередину.

MQ-20 Avenger випустив спеціальний трос під час випробувань Фото: ga-asi.com

У GA-ASI наголосили, що в розгорнутому положенні "розумний" кінцевий елемент відповідає іншим моделям стикувальних механізмів із кількома ступенями свободи, що свідчить про потенціал для повернення малих БПЛА на борт дронів-носіїв вагою понад 598 кг. До цієї групи належать MQ-9 Reaper, RQ-4 Global Hawk, MQ-4C Triton.

"Інтеграція БПЛА повітряного базування з безпілотними літаками групи 5 можлива, почасти, завдяки досягненням у сфері технологій відносної навігації, комплексного аналізу буксирувальних тросів і управління декількома літаками, вперше впроваджених GA-ASI", — висловився Майк Етвуд, віцепрезидент GA-ASI.

У компанії пояснюють, що крім доставки на базу, невеликі військові дрони можна дозаправити, перезарядити або переозброїти, а потім знову відправити на бойове завдання без необхідності приземлятися. У такому разі MQ-20 Avenger або MQ-9A Reaper можуть слугувати мобільними командними центрами для цілої мережі літальних апаратів, які цілими тижнями безперервно вестимуть спостереження, пригнічуватимуть засоби ППО та електронні системи противника, а також забезпечуватимуть зв'язок союзникам.

Перерозподіл може відбуватися з базового літака, що дозволяє SUAS/ALE виходити на власні орбіти з позицій запуску і відновлення з повітря. Повітряна передислокація дає змогу БПЛА, таким як Avenger GA-ASI або MQ-9A Reaper, слугувати мобільними командними центрами для мережі SUAS/ALE в постійній, великій мережі для спостереження, електронного нападу, придушення протиповітряної оборони супротивника, шляхів зв'язку або спільного використання всіх доменів мобільного керування та контролю впродовж кількох днів або тижнів.

"Ми дуже раді бачити, що ця технологія дасть змогу створити ланцюжки для ураження цілей на великих відстанях за допомогою сучасних пілотованих і безпілотних систем, що підтримують операції в умовах жорсткої конкуренції", — додав Майк Етвуд.

Раніше писали, що Україна може купити дрони MQ-9 Reaper лише за 1$. Компанія-виробник GA-ASI готова продавати апарати разом із запчастинами, але тільки якщо отримає дозвіл від Міністерства оборони США.