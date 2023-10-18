Відлетіла башта: бійці ЗСУ за допомогою дрона розправилися з технікою ЗС РФ (відео)

Крім удару, який завдав Т-62 дрон-камікадзе, броньована техніка окупантів постраждала від вибуху боєкомплекту.

Бійці ударної роти безпілотних літальних апаратів PERUN GROUP у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за допомогою дрона-камікадзе привели в непридатність російський танк Т-62. Відповідне відео військові опублікували у своєму Telegram-каналі в середу, 18 жовтня.

Оператор БПЛА за допомогою дрона-розвідника помітив на відкритій місцевості броньовану техніку російських військових. До її місцезнаходження одразу ж було відправлено FPV-дрон. Безпілотник-камікадзе успішно долетів до своєї мети: танк стояв на ґрунтовій дорозі посеред відкритого поля. Тому дрону нічого не завадило атакувати свою ціль. Вибух вийшов настільки сильним, що башту танка відкинуло на якусь відстань від корпусу. Крім того, у танка здетонував боєкомплект, тож за лічені секунди машину охопив вогонь.

"Російський танк із літаючою баштою — робота ударної роти БПЛА. Бійці майстерно влучили в боєкомплект танка Т-62 FPV-дроном. Далі була потужна детонація і знищено вщент російський мотлох", — підписали бійці опубліковані відеокадри.

Нагадаємо, наприкінці липня дрон Perun ліквідував бронемашину і гаубицю Д-30. Першою ціллю безпілотного летального апарату стала бронемашина російських військових. Ще вдень її серед дерев у лісосмузі вистежив український безпілотник-розвідник. Крім того, військові за допомогою того ж дрона PERUN ліквідували 122-мм гаубицю Д-30.

Крім того, на початку липня стало відомо, що під час контрнаступу ЗСУ український дрон Perun знищив 100 цілей, включно з військовою технікою і живою силою противника. Безпілотник добре зарекомендував себе на фронті через свої здібності обходити системи радіоелектронної боротьби супротивника і масово знищувати живу силу і техніку ЗС РФ.