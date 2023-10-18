Samsung і LG відмовляються закуповувати РК-панелі в Китаю: хочуть мінімізувати ризики

Усі гроші спрямують на придбання панелей у місцевих виробників, а також компаній Тайваню і Японії.

Samsung і LG мають намір значно скоротити закупівлю РК-панелей для своїх телевізорів з Китаю, прагнучи спростити ланцюжки поставок і більш успішно конкурувати з китайськими брендами. Про це пише видання Businesskorea.

Своєю чергою закупівлі РК-панелей будуть значно збільшені у вітчизняних, тайванських і японських постачальників. Дослідницька компанія Omdia прогнозує, що Samsung і LG збільшать частку закупівель у тайванських компаній Innolux (8-11%) і AUO (8-9%), а також японської фірми Sharp (10-13%), яку нещодавно придбала Foxconn.

Згідно з піврічним звітом Samsung, обсяг регіональних продажів у Китаї за перше півріччя цього року склав $4,67 млрд. Це на 38,8% менше порівняно з тим же періодом минулого року. У LG також спостерігається спад: обсяг продажів у Китаї в першому півріччі минулого року впав до $5,31 млрд. Китай для LG вважається регіоном з другим за величиною обсягом продажів після Росії.

Південнокорейські компанії, які прагнуть захопити внутрішній ринок Китаю, зробили ставку на "преміальну" і "надвелику" продукцію. Однак з появою таких китайських компаній, як Hisense, Haier і TCL, корейські бренди стикаються з жорсткою конкуренцією.

Не тільки в США, а й у глобальному масштабі частка ринку китайських компаній продовжує зростати. Дані Omdia за перше півріччя показали, що частка китайських брендів на світовому ринку телевізорів збільшилася на 2,7 відсоткового пункта порівняно з попереднім роком до 39,1%. Чотири з кожних десяти телевізорів, що продаються у світі, належать китайським брендам. Спираючись на сильний внутрішній ринок, китайські бренди агресивно прагнуть до зростання на ринках, що розвиваються, таких як Латинська Америка та Африка.

Раніше Фокус розповідав, що Samsung хоче обігнати TSMC у перегонах 2-нм процесорів. Samsung активно нарощує свої заводські потужності для якнайшвидшого масового переходу на виробництво процесорів за 2-нм технологією, щоб обігнати головного конкурента — тайванську компанію TSMC (головного постачальника чіпів для смартфонів багатьох брендів, зокрема для Apple, AMD, Intel).