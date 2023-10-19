ДТЕК розробила програму на випадок блекаутів: допоможе рідше відключати світло українцям

Програмний продукт підказуватиме диспетчеру, коли і які системи краще вимикати, щоб уникнути помилок і нерівномірного розподілу енергії.

Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" презентувала програмний продукт, який управлятиме графіками відключень електроенергії та забезпечить рівномірне відключення споживачів. Про це повідомив генеральний директор Віталій Шайда в четвер, 19 жовтня.

Генеральний директор зазначив, що раніше диспетчерам було складно керувати графіками відключень, і новий програмний продукт допоможе уникнути помилок. Він також повідомив, що компанія доклала значних зусиль для зменшення кількості споживачів, підключених до об'єктів критичної інфраструктури, щоб не застосовувати до них графіки відключень.

"Розроблений нами певний програмний продукт підказує диспетчеру, що і коли вмикати чи вимикати, і унеможливлює його помилку. Програму ми протестували і будемо використовувати, якщо будуть застосовуватися графіки відключень", — сказав Віталій Шайда.

Крім того, "ДТЕК Київські регіональні електромережі" розробила нестандартні заходи для мінімізації наслідків можливих обстрілів енергосистеми. Зокрема, було переформатовано бригади та збільшено резервний аварійний запас.

"Ми переформатували наші бригади, закріпили за ними певні населені пункти, вони там перебувають. Якщо відбувається аварія, ми швидше виїжджаємо і реагуємо", — пояснив Шайда.

Крім того, на 25% порівняно з минулим роком було збільшено резервний аварійний запас, щоб у разі пошкоджень мати необхідне обладнання. Компанія також фізично захистила силове обладнання. У разі потреби споживачі були покликані звертатися в чат-бот компанії або на її сайт, а потім звертатися до кол-центру, оскільки наявна інформація вже доступна в інших джерелах компанії.

Нагадаємо, 16 жовтня в Міненерго попередили українців щодо графіків відключення електрики. У такий спосіб у профільному міністерстві відреагували на повідомлення, які поширюються в соціальних мережах щодо відключень світла напередодні опалювального сезону.

До слова, 12 жовтня голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема здатна покривати звичайне зимове споживання електроенергії попри всі пошкодження. Він розповів, що енергетики змоделювали найхолодніший день і з'ясували, що енергосистема зможе його пройти, якщо здійснювати імпорт струму та підключити додаткові газові енергоблоки.