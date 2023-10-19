Військові США встановили гранатомет на робота з AliExpress: чого вони хотіли домогтися (відео)

Боєць тепер може ховатися в укритті та дистанційно стріляти по бронетехніці ворога за допомогою робота собаки Unitree Go1.

Корпус морської піхоти США випробував робота-собаку Unitree Go1 зі встановленим на корпус модифікованим гранатометом M72, щоб бійці могли вести вогонь по ворогу з безпечної відстані або укриттів. Про це пише військовий портал The Drive.

Конкретних подробиць про собаку-робота та його випробування Корпус морської піхоти не розкриває. Однак фотографії та відео, опубліковані військовими, показують, що як тестовий екземпляр використовували китайського робота-собаку Unitree Go1, який доступний для придбання всім охочим на AliExpress або Amazon. Вартість моделі становить близько 160 тисяч гривень.

Цікаво зазначити, що морські піхотинці називають конструкцію "роботом-козлом", мабуть, через смішну манеру Unitree Go1 переступати з "лапи" на "лапу", які більше нагадують копитця цапа, пише видання.

Система озброєння на спині робота-собаки складається з кріплення, призначеного для утримання і стрільби ракетною установкою серії M72, а також спрямованої вперед камери GoPro. У різних точках встановлено напрямні, які можна використовувати для встановлення додаткових камер, лазерів прицілювання та інших аксесуарів.

На записі випробувань видно, як роботизована пускова установка, прикріплена до робота, прекрасно стріляє, щоправда, зі статичного положення, з підтримкою двох мішків з піском. Мабуть, для більшої стійкості після віддачі та для безпеки випробувачів.

Unitree Go1 з кріпленням для гранатомета Фото: Скриншот

Експерти The Drive зазначають, що в цій конкретній демонстрації, вочевидь, використовували навчальний гранатомет M72AS, який запускає 21-мм боєприпас із трасувальним елементом. Він спроєктований так, щоб імітувати загальне відчуття і характеристики від типового M72, що стріляє 66-мм гранатами. Це досить старий (розробка 60-х років минулого століття), але дуже надійний і досі популярний у багатьох арміях світу гранатомет.

Військові зазначають, що зацікавлені в різних роботизованих системах на фронті, і випробування подібних роботів-собак розраховане на перевірку способів їх застосування в бою. Китайського робота обрали як недорогу модель для випробувань загальної концепції застосування подібних механізмів, кажуть військові. Як розповів журналістам порталу перший лейтенант Корпусу морської піхоти США Аарон Сафаді, такі невеликі роботи можуть дати змогу обстрілювати ворога дистанційно, доки сам оператор-піхотинець перебуває в укритті, в безпеці.

Такі роботи можуть стати в пригоді армії в умовах міських боїв. Там щільна забудова і великі машини стають легкою мішенню, кажуть військові. Використання невеликих роботів зі встановленим стрілецьким або важчим озброєнням дає військам, які наступають, велику перевагу і зберігає життя солдатів, зазначають військові після випробувань.

Випробування Unitree Go1 з гранатометом

Раніше Фокус повідомляв, що на подібного робота-пса Unitree Go1 в Росії теж встановили гранатомет. Щоправда, там представили китайського робота з AliExpress, як "суверенну розробку російських інженерів". У самому Китаї активно розробляють роботів-собак і встановлюють на них стрілецьку зброю.