Застали зненацька: ХАМАС витончено застосував проти Ізраїлю цивільні дрони, — експерти

Фахівці вважають, що така тактика здатна застати зненацька будь-яку професійну армію світу.

Військові аналітики США вважають, що використання комерційних дронів у нападі терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня є свіжим прикладом того, як відносно низькотехнологічні сили можуть завдати несподіваного ефективного удару по найбільш просунутих арміях світу. Думку експертів зібрало видання Defense News.

Кадри, опубліковані в соцмережах, показують, що під час перших атак, бойовики використовували озброєні дрони для атак на різні ізраїльські військові цілі та бронетехніку.

Атака дрона ХАМАС на ізраїльський танк "Меркава"

Тактика повсюдного застосування дронів стала основним продуктом сучасної війни, комерційно доступні моделі зрівняли правила гри для таких угруповань, як ХАМАС, розповів журналістам Defense News Рафаель Коен, директор програми стратегії та доктрини в Rand.

"Ми бачили, як інші терористичні групи використовували різні види зброї, — сказав він. — Ліванське угруповання бойовиків Хезболла використовувало дрони на території Ізраїлю, а ІДІЛ використовувало примітивний безпілотник для атак на війська США. З огляду на достаток аматорських і комерційних дронів, слід очікувати, що ХАМАС використовуватиме перероблені для війни комерційні БПЛА і в майбутньому", — підкреслив Коен.

Хоча експерти кажуть, що ще занадто рано говорити про значне збільшення кількості дронів, які використовує ХАМАС, вони зазначили, що початкові атаки, можливо, були їхньою найуспішнішою на сьогоднішній день операцією з руйнування ізраїльської інфраструктури.

"Я не знаю, наскільки активно порівняно з минулим використовує ХАМАС дрони, але в цьому випадку вони застосували їх у дуже витончений спосіб, якого, ймовірно, ще не було, — сказав порталу Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. — Вони використовували дрони в рамках загальновійськової атаки, під час якої безпілотники завдавали ударів по сторожових вежах і відеокамерах, щоб дозволити бойовикам просунутися вперед".

За його словами, така синхронізація вимагає ретельного планування і навчання. Фокус уже повідомляв, що, на думку німецького політолога і колишнього глави Фонду Генріха Бьолля в Україні Сергія Сумленого, за атаками ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія, оскільки тільки росіяни могли навчити бойовиків тактики застосування БПЛА.

Яаков Лапін, науковий співробітник ізраїльського аналітичного центру MirYam Institute, що базується у США, додав, що деякі з наявних відеозаписів атак дають змогу припустити, що дрони, що їх застосовує ХАМАС, могли бути використані в рамках стратегії рою БПЛА (спільної атаки безлічі дронів одночасно).

"Хамас ефективно використовував дрони для націлювання на датчики та бронетехніку в рамках підходу "рою", який також включав сильні ракетні обстріли й наземний напад, — сказав Лапін журналістам порталу. — Це був один компонент, але дуже важливий для цієї атаки".

Усі три експерти попереджають, що ХАМАС, імовірно, спостерігав і вивчав за використанням бойових дронів в Україні, де комерційні дрони відіграють велику роль у протистоянні російській агресії. Опитані виданням експерти задаються основним питанням: як Ізраїль, який є одним із піонерів технології безпілотників і має потужні системи радіолокаційних станцій і станцій радіоелектронної боротьби, не зміг засікти численні атаки споживчих безпілотників ХАМАС. Втім. Експерти зазначають, що невеликі безпілотні літальні апарати буває важко виявити навіть найсучаснішим датчикам, і Ізраїль не єдиний, хто став свідком такої проблеми.

Раніше Фокус розповідав, що російські інструктори навчали бойовиків ХАМАС поводження з багатьма видами озброєнь. За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Росія та Іран допомагали терористам у цьому.