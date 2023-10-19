Інженери вирішили об'єднати передові дрони Integrator і OWL: навіщо це потрібно військовим

Тандем із двох БПЛА різної конструкції, але під загальним управлінням, зможе знаходити і знищувати цілі на великій відстані, не наражаючи на ризик екіпажі літаків.

В Австралії компанії Innovaero і Insitu Pacific (дочірнє підприємство Boeing) об'єдналися, щоб створити нову безпілотну систему для далекобійних атак. Детальну інформацію вони розмістили у пресрелізі.

Австралійські інженери вирішили скомбінувати розвідувальний дрон Integrator від Insitu Pacific (IPL) і баражуючий боєприпас One-Way Loitering (OWL) від Innovaero. Як запевняє керуючий директор Insitu Pacific Ендрю Дагган, такий тандем забезпечить військовим як широкі можливості для розвідки, спостереження, рекогносцировки, так і для безпосередніх ударів на на великій відстані, не ризикуючи водночас життями екіпажів більшої повітряної техніки.

Саймон Гроссер, генеральний директор Innovaero Group, пояснив, що пара Integrator/OWL дасть змогу військовим виявляти цілі на великій відстані й одразу ж спрямувати до них дрон-камікадзе для ефективного ураження.

Безпілотник Integrator у небі з корисним навантаженням Фото: Insitu Pacific

"Універсальність пропонованого комбінованого рішення ISR і ударного засобу значно скоротить цикл "датчик-стрілок" для боротьби із загрозами, що виникають", — підкреслив він.

Як повідомляє IPL на своєму сайті, Integrator — це сучасний апарат, що забезпечує можливості БПЛА груп 4 і 5 у дроні з групи 3. Для розуміння картини, варто розповісти які засоби належать до цих груп за класифікацією Федерального авіаційного управління США:

Група 3. Вага — понад 25 кг і менше ніж 598 кг, висота польоту — до 5,5 км, максимальна швидкість — 463 км/год.

Група 4. Вага — понад 598 кг, висота польоту — до 5,5 км, швидкість — без обмежень.

Група 5. Вага — понад 598 кг, висота польоту — понад 5,5 км, максимальна швидкість — без обмежень.

Завдяки супутниковій системі зв'язку SATCOM BLOS Integrator здатний діяти на великій відстані від оператора. Базова версія оснащена електрооптичним тепловізором, середньохвильовою інфрачервоною камерою, а також інфрачервоним-маркером для підсвічування цілей. Як запевняє IPL, досвід роботи таких безпілотників налічує вже понад мільйон годин, що робить його однією з найбільш інноваційних і надійних безпілотних авіаційних систем у світі.

Технічні характеристики Integrator:

довжина — 2,5 м;

розмах крил — 4,8 м;

максимальна злітна вага — 74,8 кг;

час роботи — до 24 годин;

стеля — 6 096 м;

максимальна горизонтальна швидкість — 46 м/с;

крейсерська швидкість — 28 м/с;

двигун — система електронного впорскування (EFI) на паливі JP-5/JP-8.

Як пише Australian Defence Magazine, перший прототип OWL без бойової частини в листопаді 2022 року успішно продемонстрували Міноборони Австралії, а повноцінну передсерійну версію обіцяють показати до кінця 2023 року. Це дрон-камікадзе зі складними крилами, оснащений електричним двигуном, електрооптичною та інфрачервоною камерами для наведення на рухомі цілі.

Запускається такий апарат за допомогою катапульти або двометрової пневматичної установки. Безпілотник може озброюватися різними бронебійними і осколковими боєголовками вагою до 7 кг. Директор зі стратегії та розвитку Innovaero Грег Танні розповів виданню ADM, що забійна сила бронебійної бойової частини OWL аналогічна удару протитанкової ракети Javelin.

Модель ударного безпілотника-камікадзе OWL Фото: interestingengineering.com

Технічні характеристики OWL:

довжина — 1,6 м;

розмах крил — 1,6 м;

маса — 30 кг;

дальність дії — до 200 км;

тривалість польоту — 30 хвилин.

Розробка і тестування системи Integrator/OWL триватиме до 2023 року. Разом компанії планують створити безпілотну систему, використовуючи спільну наземну станцію управління Insitu Pacific і програмне забезпечення INEXA.

Раніше писали про незвичайну систему запуску і посадки дронів на кораблі, розроблену Insitu. Квадрокоптер FLARS піднімає дрон Integrator у небо, а потім розганяється і випускає його у вільний політ. Після завершення місії FLARS забирає свого напарника і повертається на базу.