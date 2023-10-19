Північна Корея вже вступила в кібервійну з використанням ШІ: яку відповідь готує США

КНДР давно використовує хакерські атаки на будь-яку капіталістичну країну та отримує мільярди від крадіжки криптовалюти, які йдуть на розробку ракет.

КНДР нарощує свої кіберможливості, зокрема активно використовує штучний інтелект, для продовження кібервійни, яку ця країна веде вже багато років із цивілізованими країнами, заявила журналістам заступник радника з національної безпеки США Енн Нойбергер. Про це повідомляє портал Venturebeat.

Схоже, це перший випадок, коли представник уряду США публічно підтвердив використання ШІ в кібервійні, пише портал. Чиновниця пояснила, що використання ШІ для прискорення процесу написання коду шкідливих хакерських програм може значно розширити наступальні кіберможливості Північної Кореї. Завдяки підтримці машинного навчання північнокорейські хакери зможуть більш ефективно "виявляти та використовувати вразливості в комп'ютерних системах по всьому світу".

Потенційні наслідки для міжнародного бізнесу є серйозними, сказала Енн Нойбергер. Підтверджений досвід кібератак Північної Кореї, від вторгнення Sony Pictures у 2014 році до руйнівної атаки з використанням програми-здирника WannaCry у 2017 році, підкреслює глобальну і невибіркову загрозу, яка походить від її діяльності у сфері кібервійни.

Нойбергер наголосив, що кібероперації Північної Кореї, зокрема злом криптовалют по всьому світу, слугують значним джерелом доходу для режиму КНДР. Передбачається, що ці доходи призначені для підтримки ракетної програми Північної Кореї, що сприяло збільшенню кількості запусків за останні кілька років.

Однак США, за словами Енн Нойбергер, не бездіють. Дослідницька структура Пентагону DARPA AI Cyber Challenge — це один зі способів мобілізації програмістів у США. Структуру використовують для набору і навчання своїх кібербійців, які за допомогою ШІ розробляють способи та програми захисту від хакерських атак. Стратегічна мета програми полягає в тому, щоб захист ШІ залишався на крок попереду наступальних додатків, розроблених за допомогою нейромереж.

Раніше Фокус повідомляв, що російські хакери об'єдналися з терористами ХАМАСу для кібератак на Ізраїль. Група Killnet оголосила, що буде атакувати сайти ізраїльських державних органів. Також про це заявила група Anonymous Sudan, яку також пов'язують із РФ.