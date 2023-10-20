Росія позбавляється затонулих кораблів за допомогою потужного лазера: як він працює (відео)

Лазер може дистанційно різати металеву обшивку і перегородки навіть під водою і може бути налаштований на різання різних матеріалів.

Мобільна лазерна технологія, спочатку розроблена для атомної енергетики, використовується для очищення дна від затонулих суден. Про це повідомляє російський телеканал РЕН ТВ.

Технологія використовує потужний лазер, здатний розрізати металеву обшивку і перебирання майже з будь-яких матеріалів. Обладнання поміщається у двох вантажних контейнерах і живиться завдяки дизельному генератору. Наразі росіяни позбуваються затонулих кораблів у порту міста Корсакова Сахалінської області і вже розрізали чотири судна, ще три — на черзі.

Лазерний промінь може розділяти на частини металеве судно товщиною до 260 мм з відстані до 300 м. Застосування методу лазерного різання з дистанційним розділенням зумовлене насамперед безпекою — контейнер із лазерним комплексом і персонал перебувають на відстані до 100 метрів від об'єкта.

Як запевняють у РФ, головна перевага лазерного різання полягає в тому, що його можна проводити дистанційно і навіть під водою. Мобільний лазерний комплекс може працювати на відстані майже ста метрів і пробивати метал завтовшки майже тридцять сантиметрів. Лазер можна використовувати і в повітрі, для чого необхідно змінити спеціальне сопло на установці.

Ці комплекси спочатку розробили для атомної енергетики в Троїцькому інституті інноваційних і термоядерних досліджень, щоб дистанційно лазерне різання розрізати товстостінні конструкції для їхньої утилізації, а також усувати наслідки техногенних аварій.

Імовірно, лазер для утилізації затонулих кораблів може знадобиться Росії і в Чорному морі, адже з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну країна-агресор втратила 17 бойових суден. Українським військам вдалося потопити ракетний крейсер "Москва", великий десантний корабель "Саратов" і рятувальне буксирне судно "Рятувальник Василь Бех". Крім того, було знищено 5 бойових катерів і 10 малих катерів різних типів.

Наприкінці вересня стало відомо, що вчені збирають найпотужніший у світі лазер, який у трильйони разів яскравіший за сонце. Лазерний імпульс буде здатний забезпечити більшу потужність, ніж уся Національна мережа, але триватиме менш ніж трильйонну частку секунди і буде сфокусований на цілі завширшки лише в кілька мікрометрів.

А в лютому ЗМІ писали про те, що новітня лазерна ППО може збивати іранські дрони. Системи озброєнь на основі лазерів добре показали себе під час польових випробувань, але їх ще належить доопрацювати, кажуть ізраїльські чиновники.