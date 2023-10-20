Винищувач ракетних комплексів: Південна Корея представила штурмовий дрон KUS-SX

Безпілотний літальний апарат із розмахом крила 3 метри може баражувати в повітрі 9,5 годин на висоті до 4,5 км.

Корейська компанія Korean Air Aerospace Division (KAL-ASD) представила на Сеульській міжнародній аерокосмічній та оборонній виставці (ADEX) 2023 новий безпілотний літальний апарат KUS-SX, створений для знищення ракетних об'єктів противника. Про це написало медіа Janes у середу, 18 жовтня.

Розробку апарату розпочали 2023 року, і отримати готовий продукт вдалося всього за кілька місяців, завдяки наявності основних технологій — так заявили журналістам представники компанії-розробника. Уперше про БПЛА повідомили 26 вересня 2023 року під час параду на честь Дня збройних сил Південної Кореї. На параді його було встановлено на легких тактичних машинах Kia.

KUS-SX належить до класу розвідувально-штурмових БПЛА. Згідно з представленими характеристиками, довжина БПЛА становить 2,5 метра, а розмах крила — 3 метри. У носовій частині може бути встановлена або боєголовка, або сенсори для виконання місій зі спостереження і розвідки. Боєприпас, що баражує, може підійматися на висоту 4500 метрів і залишатися в повітрі протягом 9,5 години. Головною метою KUS-SX називають місця розміщення ракетних комплексів.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Південній Кореї показали загадковий дрон-"невидимку", який експерти вже порівняли з іранським Shahed. Загалом безпілотник схожий за компонуванням на малорозмірний прототип під назвою Kaori-X, який аерокосмічний підрозділ Korean Air розробляє вже багато років. Маючи дельтоподібну конструкцію, цей БПЛА має конфігурацію "вигнутого повітряного змія", що забезпечує кращий компроміс між витривалістю і меншою швидкістю польоту порівняно з більш трикутною конструкцією крила.

Подробиці про характеристики та інші можливості південнокорейських дронів з літаючим крилом, представлених на параді, мізерні. Судячи з розміру військового джипа KLTV, їхня довжина становить близько двох метрів. За формою БПЛА нагадують винищувачі-"невидимки", проте поки що неясно, наскільки непомітними вони можуть бути для ворожих радарів.

Також у вересні ми писали про те, як Південна Корея завойовує ринок озброєнь. Південна Корея поставила амбітну мету — стати 4 світовим експортером зброї. За останні 5 років вони наростили продажі більш ніж у 2 рази.