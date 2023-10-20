Брайтон-Біч з українською атмосферою: у новій грі Spider-Man 2 залишили пасхалки для українців
Стример поділився кадрами гри, у якої нещодавно відбувся реліз. Одна з перших локацій насичена українськими символами, вивісками та прапорами.
Студія Insomniac Games приготувала приємний сюрприз для українських геймерів у своїй новій грі Marvel's Spider-Man 2. Враженнями від "віжуалу" гри поділився стример із ніком "Пардон" у соцмережі X (Twitter).
Так, на одній із перших локацій гравець опиняється в знайомому для багатьох жителів країн колишнього СРСР районі Нью-Йорка — Брайтон-Біч (Маленька Одеса). У грі район буквально насичений українською атмосферою.
На скриншотах можна побачити вивіски різних українських закладів і символів. Серед них:
- Тризуб;
- Kyiv Clothing Co;
- Лікарня;
- Аптека;
- "Склепочок";
- "Українські продукти".
"Кажуть, один із перших районів доступних для дослідження в Marvel's Spider-Man 2 це Маленька Одеса!" — написав стример.
Українські гравці в коментарях висловили своє захоплення ідеєю від студії Insomniac Games. Один із них навіть поділився фотографією української церкви з гри.
Marvel's Spider-Man 2
Зазначимо, що реліз гри Marvel's Spider-Man 2, розробленої студією Insomniac Games, відбувся 20 жовтня на PlayStation 5 (її немає на ПК, PS4 та інших платформах). Гру буде випущено у трьох різних виданнях: стандартному, цифровому розширеному та колекційному.
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