Краще за "Залізний купол": акустична система здатна захистити Україну від ракет, — експерт

Як зазначає експерт, розширення акустичної мережі та комбіноване використання з іншими засобами детекції робить атаки на таку систему безглуздими.

Україні потрібно використовувати спеціальну систему акустичної детекції для поліпшення захисту енергетичних об'єктів від ударів росіян. Таку думку висловив автор мілтек-розробок і голова наглядової ради "Октава Капітал" Олександр Кардаков в інтерв'ю ТСН.

За його словами, російські Shahed-131/136 і ракети можуть бути більш ефективно збиті за допомогою використання спеціалізованої системи акустичної детекції. Вона дає змогу виявляти і обачливо стежити за загрозами на середній і близькій відстані, надаючи інформацію ППО про потенційні цілі.

"Ця ідея не нова і вже використовується для охорони периметрів об'єктів за кордоном. Для ефективного покриття всієї території України було б необхідно близько 20-25 тисяч акустичних датчиків. Ці системи здатні детектувати наземні та повітряні об'єкти на малих висотах і визначати їхні траєкторії. Вони також є пасивними і можуть працювати протягом усього дня", — пояснив Олександр Кардаков.

Комбінування системи з іншими засобами детекції, як-от пеленгування радіоканалу управління, дає змогу виявляти електричні дрони на всій території країни і робить їхні датчики непридатними для атаки. Однак є обмеження в чутності безшумних дронів на основі акумуляторів. Хоч система акустичної детекції відрізняється від інших систем раннього оповіщення, вже відомо, що використання радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп може бути ефективною протидією ворожим дронам.

Однак протидія має свої обмеження, включно з великими витратами на обладнання та навчений персонал, а також потребою в систематичному підході до радіоелектронної боротьби та координації мобільних вогневих груп. Розгортання акустичних датчиків на наявних високих спорудах, замість нових будівельних об'єктів, забезпечує більш економічне і просте розгортання системи.

Олександр Кардаков також розповів про те, що Україна працює над створенням свого варіанту "залізного купола", щоб захистити свої міста та об'єкти критичної інфраструктури. Ідеальна система має включати власні системи ППО для кожного міста, кілька літаків ДРЛС для спостереження і координації, а також використання акустичних датчиків для підвищення ефективності виявлення і знищення ворога.

"Однак у реальності необхідно вжити заходів для захисту зараз. Це може включати розгортання акустичних мереж по всій країні та використання їхніх даних для підвищення ефективності вже наявних систем ППО. Вартість такої акустичної мережі для всієї країни становить близько 100 мільйонів доларів, що є значно доступнішим рішенням, ніж ідеальна система. Спостережні пункти можуть бути організовані в уже наявних інфосистемах сил ППО, і навчання операторів такої системи буде простішим і швидшим, ніж навчання роботі з іншими системами ППО", — зазначив Кардаков.

Нагадаємо, на початку липня про перспективи надання ізраїльських комплексів ПРО розповів чинний тоді міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, "Залізний купол" не зовсім підходить для української ППО, оскільки вона нездатна захистити від крилатих і балістичних ракет.

А посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 7 травня заявив, що Україна хоче купити систему протиракетної оборони "Залізний купол". При цьому він зазначив, що США не перешкоджатимуть цій угоді.